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امسال در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۳۰ هزار دانش آموز سالتحصیلی جدید در سه مقطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم تحصیل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دانش اموزان در شهرستان کبودراهنگ آماده اغاز سالتحصیلی جدید می شوند و با خرید لوازم التحریر ایرانی هم به اقتصاد و هم به تولید کشور کمک می کنند.
فروشندهها هم سعی میکنند این روزها با قیمت و کیفیت مناسب اجناس را عرضه کنند اما در این میان برخی از والدین از قیمتها راضیاند، و تعدادی هم میگویند قیمتها گران است.
بازار لوازم التحریر و کیف و کفش زیر ذربین بازرسان است و از نظر گران فروشی و فروش اجباری بازار را رصد میکنند.
مردم در صورت مشاهده تخلفات صنفی با سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی کنند.