کشتارگاه مرغ نقده با کشتار روزانه بیش از ۱۷ هزار کشتارمرغ، ماهانه هزار و ۵۰۰ تن گوشت سفید تولید و روانه بازار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کشتارگاه مرغ نقده با کشتار روزانه بیش از ۱۷ هزار کشتارمرغ، ماهانه هزار و ۵۰۰ تن گوشت سفید تولید و روانه بازار می‌کند.

احسان هادوی رئیس دامپزشکی شهرستان نقده از کشتار روزانه ۱۷ تا ۲۰ هزار قطعه مرغ در کشتارگاه نقده خبر داد و افزود: این کشتار تخت نظارت بهداشتی و شرعی سازمان دامپزشکی کشور اجرا می‌شود که این ظرفیت در ماه به هزار و ۵۰۰ تن می‌رسد.

شهرستان نقده دارای ۷۵ واحد مرغداری است که با ظرفیت ۲ میلیون قطعه جوجه ریزی در هر دوره نقش مهمی در تولید گوشت سفید دارد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی از وجود هزار و ۷۳۸ شرکت تعاونی فعال در استان خبر داد و افزود: در این تعاونی‌ها برای بیش از ۳۰ هزار نفر بصورت مستقیم زمینه اشتغال فراهم شده است.

علی دهقان افزود: در حوزه تعاون امسال ۴ تعاونی آذربایجان غربی بعنوان تعاون برتر ملی کشور انتخاب شده‌اند که نقش بسزایی در تولید و اشتغال داشته‌اند.