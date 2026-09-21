۳۳۶ بسته نوشت افزار و مواد غذایی به دانش آموزان و خانواده‌های کم برخوردار خرامه اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با بازگشایی مدارس، تعداد ۱۶۸ بسته نوشت افزار و ۱۶۸ بسته مواد غذایی به یاد شهدای دانش آموز میناب به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان بین دانش آموزان و خانواده‌های کم برخوردار شهرستان خرامه توزیع شد.

این اقدام به همت مرکز نیکوکاری امام علی و بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه‌های شهر معزآباد جابری خرامه برگزار شد.

شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.