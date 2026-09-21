به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته میزان رطوبت نسبی در شهر‌های آبادان و بستان ۴۸، صفی‌آباد دزفول ۶۵، ماهشهر ۶۲، امیدیه ۶۱، شوش ۵۷، بهبهان ۵۵، شادگان ۵۳، ایذه ۵۲، کشاورزی اهواز ۵۱، هویزه ۵۰، آغاجاری ۴۹، رامهرمز ۴۶، هفتکل ۴۳، اهواز ۴۲، مسجدسلیمان ۴۱، حسینیه ۴۰ و لالی ۳۸ درصد به ثبت رسید.

همچنین بیشترین میزان رطوبت نسبی در استان با ۸۳ درصد در هندیجان ثبت شد و رامشیر با ۸۰ درصد، شوشتر با ۷۳ درصد و گتوند با ۷۲ درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان رطوبت قرار گرفتند.

کمترین میزان رطوبت نسبی در استان با ۲۶ درصد در دزپارت ثبت شده است.