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آقای قربانعلی گلیانی بازنشسته آموزش و پرورش، با اگاهی از مشکلات و کمبودهای حوزه آموزشی شهرستان زمین موروثی را اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، گاهی یک زمین موروثی، میتواند از یک دارایی خانوادگی به میراثی برای یک نسل تبدیل شود.
بازنشسته آموزش و پرورش فاروج با همراه کردن خواهران و برادرانش زمین موروثی خانواده را برای توسعه فضای آموزشی اهدا کرده؛ اقدامی به نیت پدر و مادر آسمانی اش و به امید ساختن آیندهای روشنتر برای دانشآموزان است.
صنعتی مدیر آموزش و پرورش شهرستان فاروج به بیان اقدامات انجام شده خیران در حوزه آموزش و پرورش پرداخت و توجه خیرین در حوزه نیازهای شهرستان را خواستار شد.