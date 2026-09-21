به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، گاهی یک زمین موروثی، می‌تواند از یک دارایی خانوادگی به میراثی برای یک نسل تبدیل شود.

بازنشسته آموزش و پرورش فاروج با همراه کردن خواهران و برادرانش زمین موروثی خانواده را برای توسعه فضای آموزشی اهدا کرده؛ اقدامی به نیت پدر و مادر آسمانی اش و به امید ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای دانش‌آموزان است.

صنعتی مدیر آموزش و پرورش شهرستان فاروج به بیان اقدامات انجام شده خیران در حوزه آموزش و پرورش پرداخت و توجه خیرین در حوزه نیاز‌های شهرستان را خواستار شد.