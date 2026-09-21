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همزمان با سراسر کشور، جشن شکوفهها در تمامی مدارس ابتدایی سراسر استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان از آماده شدن بیش از ۹ هزار مدرسه برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: ۹۱ هزار دانشآموز پایه اولی خوزستان با نواخته شدن زنگ شکوفهها به استقبال مهر میروند و بیش از یک میلیون دانشآموز استان نیز از ابتدای مهر، آموزش خود را بهصورت حضوری آغاز میکنند.
ناصر علیفر، دوشنبه ۳۰ شهریورماه در آیین نمادین نواختن زنگ شکوفهها اظهار کرد: سال تحصیلی جدید در بیش از ۹ هزار مدرسه سراسر استان آغاز میشود و مدارس خوزستان بار دیگر میزبان حضور دانشآموزان خواهند بود.
وی با اشاره به حضور ۹۱ هزار دانشآموز پایه اولی در مدارس استان افزود: زنگ شکوفهها برای این دانشآموزان، آغاز نخستین تجربه رسمی حضور در مدرسه است و امروز خانواده بزرگ آموزشوپرورش خوزستان به استقبال دانشآموزانی میرود که فصل تازهای از زندگی و یادگیری خود را آغاز میکنند.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با بیان اینکه مهر امسال با یاد شهدا آغاز میشود، گفت: سال تحصیلی جدید را با یاد و خاطره رهبر شهیدمان و شهدای دانشآموز، بهویژه شهدای دانشآموز مدرسه میناب آغاز میکنیم و یاد و نام شهدا در برنامههای آغاز سال تحصیلی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
علیفر در ادامه با قدردانی از تلاش معلمان خوزستانی برای استمرار جریان آموزش خاطرنشان کرد: معلمان استان در عرصههای آموزشی، تربیتی و فرهنگی میداندار بودهاند و با تلاش و مسئولیتپذیری خود، جریان آموزش را استمرار بخشیدند.
وی افزود: مهر امسال با همراهی معلمان و دانشآموزان و مشارکت و همافزایی اولیای دانشآموزان آغاز خواهد شد. حضور خانوادهها در کنار مدرسه و همراهی آنان با مجموعه تعلیم و تربیت، از ظرفیتهای مهم برای آغاز سال تحصیلی است.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان، «کیفیت، هویت و عدالت» را سه محور مورد توجه در سال تحصیلی جدید برشمرد و گفت: حرکت در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی، تقویت هویت دانشآموزان و توجه به عدالت آموزشی، در برنامههای مدارس استان دنبال خواهد شد.
علیفر در پایان با اشاره به بازگشت دانشآموزان به کلاسهای درس اظهار کرد: بیش از یک میلیون دانشآموز خوزستانی از ابتدای مهر سال تحصیلی خود را بهصورت حضوری آغاز خواهند کرد و همه ظرفیتهای مجموعه آموزشوپرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید به کار گرفته شده است.