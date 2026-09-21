معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی، درباره جزئیات شهریه مدارس غیردولتی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و امکان استرداد هزینه‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ احمد محمودزاده در گفت‌و‌گو با برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر ، با ارائه جزئیات مربوط به شهریه مدارس در سال تحصیلی جدید، از تفاوت قیمت مدارس در استان‌های مختلف خبر داد و بر حق اولیا برای دریافت هزینه‌های مازاد و امکان پیگیری شکایات از طریق سامانه‌های رسمی تاکید کرد .

شفافیت در شهریه؛ از سیستان و بلوچستان تا تهران

وی با اشاره به اینکه اطلاعات شهریه ۹۵ درصد مدارس غیردولتی کشور در سامانه رسمی موجود است ، افزود: میزان شهریه‌ها به‌صورت تفکیک‌شده بر اساس استان ، شهرستان، مقطع تحصیلی و نوع مدرسه در سامانه قابل مشاهده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی در پاسخ به سوالی درباره حداقل و حداکثر شهریه‌ها گفت : کف شهریه مدارس در سطح کشور از حدود ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان (در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان) آغاز می‌شود و سقف شهریه‌ها نیز بر اساس عملکرد مدارس و ماده ۱۵ مصوبات مشخص می‌ شود.

محمودزاده گفت : این مبالغ در استان‌های مختلف، از گلستان و سیستان و بلوچستان تا تهران، با توجه به سطح خدمات و امکانات، متفاوت خواهد بود.

حق اولیا برای استرداد هزینه‌های غیرحضوری

معاون وزیر آموزش و پرورش به موضوع هزینه‌های اضافی در سال گذشته پرداخت و با اشاره به اینکه برخی از فعالیت‌های آموزشی در سال گذشته (به دلیل شرایط خاص) به‌صورت غیرحضوری برگزار شد ، تأکید کرد: اگر خانواده‌ای بابت فعالیت‌هایی نظیر اردوها، مسابقات، آموزش شنا یا سایر خدمات حضوری که در سال گذشته به‌صورت غیرحضوری یا با هزینه‌های متفاوت انجام شده، مبالغی پرداخت کرده باشد که طبق مصوبات انجمن اولیا و مربیان نباشد ، حق استرداد این مبالغ را دارد.

محمودزاده با رد وجود شکایت‌های گسترده از این بابت گفت: تا این لحظه گزارش یا شکایت سیستماتیکی مبنی بر عدم بازگشت این هزینه‌ها به ما نرسیده است، اما اگر اولیا با چنین موردی مواجه شدند، می‌توانند از طریق سامانه‌های رسمی و همچنین از طریق سازمان مدارس غیردولتی، اعتراض و شکایت خود را ثبت کنند تا پیگیری‌های لازم انجام شود .

آمادگی زیرساختی و نظارت دقیق بر مدارس

رئیس سازمان مدارس غیردولتی ، مجدداً بر آمادگی کامل زیرساخت‌های آموزشی از جمله تجهیزات، کلاس‌بندی و نیروی انسانی تأکید کرد و افزود : سازمان مدارس غیردولتی و وزارت آموزش و پرورش نظارت دقیقی بر نحوه دریافت شهریه و عملکرد مدارس دارند تا از هرگونه دریافت هزینه‌های غیرقانونی یا خارج از سقف مصوب جلوگیری شود.



رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، ضمن تشریح جزئیات شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی جدید، بر شفافیت کامل هزینه‌ها در سامانه رسمی کشور تأکید کرد و از تعیین تکلیف شهریه مدارس بین‌الملل خبر داد.

احمد محمودزاده افزود: شهریه تمامی مدارس غیردولتی سراسر کشور در سامانه mosharekatha.ir درج شده است و دستگاه‌های نظارتی و خانواده‌ها به تمامی جزئیات از جمله سرفصل‌های «برنامه درسی» و «فوق‌برنامه» دسترسی کامل دارند.

تعیین سقف و کف شهریه در تهران

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: شهریه مدارس در استان‌های مختلف متناسب با دوره تحصیلی و امکانات آموزشی متفاوت است. در شهر تهران، به عنوان نمونه، حداقل شهریه برای دوره متوسطه دوم ۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲۲۳ میلیون تومان تعیین شده است.

وی تأکید کرد: این مبالغ مجموع هزینه‌های «برنامه درسی» و «فعالیت‌های فوق‌برنامه» است.

پراکندگی شهریه‌ها در کشور

محمودزاده با ارائه آماری از وضعیت شهریه مدارس غیردولتی در سطح کشور، توزیع شهریه‌ها را به این شرح اعلام کرد: ۳۸ درصد مدارس، شهریه‌ای کمتر از ۵۰ میلیون تومان دارند، ۱۹.۱ درصد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان، ۱۷.۹ درصد بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان و سایر مدارس در بازه‌های ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان قرار دارند و تنها حدود ۲ درصد از مدارس کشور شهریه‌ای بالاتر از ۱۵۰ میلیون تومان (برای موارد خاص و خدمات ویژه) دریافت می‌کنند.

مدارس بین‌الملل و ممنوعیت دریافت ارز و شفاف‌سازی هزینه‌های جانبی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، همچنین درخصوص مباحثی پیرامون شهریه‌های برخی مدارس خاص و گزارش‌های مردمی مبنی بر تفاوت هزینه‌های دریافتی با مبالغ مصوب، ضمن شفاف‌سازی درباره «مدارس بین‌الملل»، بر اختیاری بودن هزینه‌های جانبی نظیر غذا و سرویس تأکید کرد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی در خصوص وضعیت ۱۱ مدرسه بین‌الملل فعال در کشور که شهریه‌ای فراتر از سقف‌های معمول دارند، گفت: این مدارس به دلیل الزام به پیروی از نظام‌های آموزشی بین‌المللی و ارائه خدمات به اتباع خارجی یا دانش‌آموزانی با شرایط خاص، هزینه‌های متفاوتی دارند.

وی با تأکید بر ممنوعیت دریافت ارز از اولیا افزود: طبق بخشنامه‌های ابلاغی، این مدارس مکلف هستند شهریه را تنها به پول ملی (ریال) از خانواده‌ها دریافت کنند. تبدیل ریال به ارز جهت تسویه با کشور مقصد، بر عهده مؤسسین مدرسه است و دریافت مستقیم دلار یا هرگونه ارز خارجی از اولیا تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

محمودزاده، بار دیگر از اولیا خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا دریافت مبالغی خارج از شهریه‌های مصوب در سامانه، مراتب را از طریق مسیر‌های قانونی گزارش کنند تا در اسرع وقت پیگیری شود.

وی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره شهریه‌های بالای برخی مدارس (که در موارد خاص تا ۴۲۰ میلیون تومان نیز گزارش شده است)، افزود: نباید این مدارس را به عنوان “مدارس دلاری” خطاب کرد. اینها مراکز آموزشی بین‌المللی هستند که با مجوز رسمی فعالیت می‌کنند و هدف اصلی از ایجاد آنها، فراهم کردن فرصت تحصیلی برای فرزندان تجار و خانواده‌هایی است که رفت‌وآمد‌های کاری به خارج از کشور دارند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی افزود: این فرصت در نظام آموزشی کشور ایجاد شده است تا خانواده‌ها مجبور به مهاجرت زودهنگام فرزندان خود نشوند و دانش‌آموزان در مدارس با پرچم و هویت ایرانی-اسلامی تحصیل کنند. تمامی این مدارس موظف به دریافت شهریه به پول ملی (ریال) هستند و دریافت ارز خارجی از اولیا توسط مؤسسین تخلف محسوب می‌شود.

هزینه‌های جانبی؛ اختیاری یا اجباری

محمودزاده در پاسخ به گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مبالغ اضافی تحت عنوان «هزینه‌های اجباری»، تأکید کرد که شهریه مصوب تنها شامل «برنامه درسی» و «فوق‌برنامه‌های رسمی» است و هزینه‌هایی نظیر لباس، غذا، میان‌وعده، اردو‌ها و فعالیت‌های آموزشگاهی، جزء شهریه مصوب نیستند و هیچ مدرسه‌ای حق اجبار اولیا برای پرداخت این هزینه‌ها را ندارد.

وی خطاب به خانواده‌ها گفت: اگر مدرسه‌ای خدمات جانبی را به صورت اجباری به خانواده تحمیل می‌کند، این یک تخلف است و اولیا می‌توانند از طریق سامانه شکایات، آن را پیگیری کنند.

نحوه دسترسی به سامانه و ثبت اعتراضات

در حالی که گزارش‌هایی از سوی کاربران مبنی بر قطع بودن سامانه «مشارکت‌ها» منتشر شده است، رئیس سازمان مدارس غیردولتی ضمن رد قطعی کامل این سامانه، مسیر دسترسی صحیح را اعلام کرد. اولیا می‌توانند برای مشاهده شهریه مصوب مدرسه و همچنین ثبت هرگونه اعتراض و گزارش تخلف، به آدرس mosharekatha.ir مراجعه کنند.

طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، مسیر دسترسی در این سامانه به شرح زیر است:

۱. ورود به سامانه mosharekatha.ir

۲. مراجعه به منوی «خدمات»

۳. انتخاب زیرمنوی «استعلام شهریه»

۴. جستجوی مدرسه مورد نظر بر اساس نام، استان و شهرستان.

وزارت آموزش و پرورش تأکید کرده است که تمامی شکایات واصله از طریق این سامانه، به‌صورت دقیق توسط بازرسان و دستگاه‌های نظارتی پیگیری خواهد شد.