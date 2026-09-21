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استاندار قم به مناسبت ارتحال آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، اعلام کرد که سه روز عزای عمومی در سطح استان اعلام شده و روز چهارشنبه اول مهرماه نیز تعطیل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم درپی ارتحال آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی سه روز عزای عمومی را در سراسر استان اعلام کرد.
استاندار قم با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در استان قم گفت: به مناسبت ارتحال این عالم بزرگوار، سه روز عزای عمومی در استان قم اعلام میشود.
مهندس بهنامجو همچنین اعلام کرد: روز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر آیتالله العظمی شبیری زنجانی، در استان قم تعطیل عمومی خواهد بود.
استاندار قم در ادامه ضمن تسلیت این ضایعه به مردم شریف قم، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، علما و روحانیون و بیت و خاندان آیتالله العظمی شبیری زنجانی، برای آن مرجع عالیقدر رحمت واسعه الهی و علو درجات مسئلت کرد.