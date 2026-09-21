پیشنهادات و ابهامات بودجه‌ای حوزه سلامت در نشست ستاد بودجه با حضور معاونان وزیر بهداشت، رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه و مدیران حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت بررسی و رفع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۶ وزارت بهداشت به ریاست طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با حضور جمعی از معاونان وزیر بهداشت، پیکانپور رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، مدیران حوزه بودجه و برنامه‌ریزی و مدیران معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت برگزار شد.

در این نشست، دکتر چنگیز معاون آموزشی، دکتر عبادی معاون پرستاری، دکتر آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری، دکتر حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر پیکانپور رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از مدیران معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت حضور داشتند و دیدگاه‌ها و پیشنهادات حوزه‌های تخصصی خود را درباره فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ مطرح کردند.

در ادامه جلسه، مهم‌ترین پیشنهادات الزامات منابع و مصارف بودجه‌ای حوزه‌های مختلف نظام سلامت در سال ۱۴۰۶ مورد بررسی قرار گرفت و مدیران معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت ضمن تشریح نیاز‌ها و اولویت‌های اختصاصی بخش‌های تحت مسئولیت خود، به بیان ابهامات موجود در فرآیند بودجه‌ریزی پرداختند و برخی از پیشنهادات به تصویب ستاد بودجه رسید.

طاهر موهبتی معاون وزیر و رییس ستاد بودجه وزارت بهداشت نیز با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی دقیق منابع مورد نیاز حوزه سلامت، بر استفاده از ظرفیت و تجارب معاونت‌ها و مدیران مختلف در تدوین پیشنهادات بودجه‌ای تأکید کرد. این جلسه در راستای مأموریت ستاد بودجه سال ۱۴۰۶ و با هدف ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف وزارت بهداشت، انطباق پیشنهادات با برنامه‌های عملیاتی و قوانین و مقررات بودجه‌ای و فراهم‌کردن زمینه برای تدوین دقیق‌تر نیاز‌های مالی حوزه سلامت برگزار شد.