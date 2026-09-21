\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u060c \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u0627\u062f\u0639\u0644\u06cc \u0646\u0648\u06cc\u0633\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u00a0 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0627\u0634\u0639\u0627\u0631 \u0645\u0630\u0647\u0628\u06cc\u060c \u063a\u0632\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u0634\u0639\u0631 \u0633\u0641\u06cc\u062f \u0627\u0633\u062a .\n\n\u00a0