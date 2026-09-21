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معاون هماهنگکننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر از تدوین و برگزاری ۹۳۳ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ علی غضنفری در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم و همچنین یاد و خاطره رهبر قاعده شهید امت امام خامنهای، ولادت یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را تبریک گفت.
وی با تبیین شرایط ظهور انقلاب اسلامی اظهار کرد: زمانی که انقلاب اسلامی ظهور کرد، جهان درگیر دو بلوک شرق و بلوک غرب بود، و همه کشورهای دنیا زیر سلطه و سیطره این دو بلوک قرار داشتند و هیچ کشوری اجازه عرض اندام نداشت و به ناچار بایستی دستورات و پیگیریهای کشوری خود را از این دو بلوک بگیرد.
معاون هماهنگکننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به اینکه در آن شرایط کمتر کشوری مستقل عمل میکرد و همه تحت سیطره آمریکا و شوروی سابق بودند، عنوان کرد: انقلاب اسلامی در آن شرایط ظهور و بروز کرد و با پدید آمدن آن، باوجود اختلافات و جنگ سرد حاکم بر فضای دو بلوک، این دو بلوک به هم نزدیک شدند و وزرای امور خارجه آمریکا و شوروی سابق نشست مشترک برگزار و اعلام کردند که با وجود انقلاب اسلامی منافع آنها در دنیا به خطر افتاده است.
وی ادامه داد: از همان زمان شروع به فتنهانگیزی و ایجاد اختلافات گسترده میان کشورهای مسلمان و کشورهای غرب آسیا کردند و چالشهای بسیار بزرگی را در طول سالهای اول انقلاب برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد کردند که هر کدام از این چالشها اگر در برخی از کشورهای دیگر بود، آن کشورها را به ورطه سقوط و نابودی میفرستاد؛ اما انقلاب اسلامی با هدایت رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و بعد از آن رهبر شهیدمان امام خامنهای، مسیر را با قدرت، ایمان و اراده الهی پشت سر گذاشت.
سرهنگ غضنفری با اشاره به اولین چالش انقلاب نوپا، اظهار کرد: دشمنان با این محاسبه که ایران ارتش قوی ندارد و نیروهای مسلح آن قادر به دفاع از کشور نیستند و در عرض یک هفته میتوانند کشور را فتح کنند، جنگ تحمیلی اول را علیه ما آغاز کردند؛ درحالی که همه دنیا شاهد بود ما از جانب حدود ۴۰ تا ۵۰ کشور دنیا تحریم بودیم و حتی فروش سیم خاردار به ما نمیدادند.
وی تصریح کرد: محاسبات مادی دشمن نتوانست بر اراده، ایمان، مقاومت و ایثاری که ما در طول هشت سال دفاع مقدس دیدیم غالب بشود و امروز نیز همین کشورهای مدعی حقوق بشر که بیش از سه قرن به دنبال تجاوز، فتنه و اختلاف در میان کشورها هستند و جنایتهای مختلفی در دنیا انجام میدهند، منشور حقوق بشر را بر اساس همین تفکر تنظیم و به دنیا ارائه میکنند.
معاون هماهنگکننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس در سطح استان شاهد برگزاری ۹۳۳ برنامه خواهیم بود که از این تعداد ۶۴۵ برنامه در سطح شهرستانها برگزار میشود و ۲۸۸ برنامه از سوی معاونتها و اقشار بسیج در سطح سپاه استان اجرا خواهد شد.
وی با تشریح روزشمار هفته دفاع مقدس که از سهشنبه ۳۱ شهریور آغاز میشود، افزود: نخستین روز با عنوان پیشکسوتان دفاع مقدس، دفاع مقدس و مقاومت با هدف تجلیل از پیشکسوتان افتخارآفرین، تبیین نقش ایمان، همبستگی و وحدت ملی آحاد جامعه برگزار خواهد شد؛ روز اول مهر جوانان پیشگامان علم و اقتدار ملی با حضور دانشآموزان، دانشجویان و طلاب و تبیین نقش علم و فناوری در تقویت اقتدار ملی؛ و روز پنجشنبه دوم مهر به عنوان روز شهیدان، جانبازان و آزادگان قهرمانان با تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و عطرفشانی قبور مطهر شهدا در استان گرامی داشته میشود.
سرهنگ عضنفری ادامه داد: روز جمعه سوم مهر به موضوع زنان مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت اختصاص دارد که با بزرگداشت شهدای زن و شهدای سلامت و حضور در مصلیهای جمعه شهرستانها و مرکز استان برگزار میشود؛ شنبه چهارم مهر روز دفاع همهجانبه و پشتیبانی مردمی اصناف و سربازان با پرداختن به حماسه تاریخی پشتیبانی مردم در دوران دفاع مقدس و اهمیت آموزش عمومی در موضوع پدافند غیرعامل است؛ یکشنبه ۵ مهر به موضوع مدافعان امنیت و عزت ایران، نیروهای مسلح، بسیجیان و جهادگران اختصاص دارد که ضمن تبیین نقش ولایت و رهبری در دفاع مقدس، حماسه شکست حصر آبادان گرامی داشته میشود.
وی اضافه کرد: دوشنبه ششم مهر روز ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و استکبارستیزی با گرامیداشت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت شهید سید حسن برگزار خواهد شد. سهشنبه هفتم مهر نیز به عنوان فرماندهان، عزتمداران و حماسهآفرینان با گرامیداشت امام شهید امت و فرماندهان شهید دفاع مقدس اول و دوم اختصاص دارد.
معاون هماهنگکننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه برنامه این ایام در سطح استان با محوریت کنگره سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر اجرا میشود، عنوان کرد: همه ردههای ما از سپاه ستاد، نواحی و حوزههای مقاومت، پایگاهها و کانونهای اقشاری و محلات ضمن آمادگی خودشان برای برگزاری کنگره شهدا و متناسب با آن، برنامههای خود را در همه سطوح برگزار خواهند کرد.
وی افزود: در شب ۷ مهر نیز تشریح برنامههای کنگره سرداران شهید استان بوشهر در اجتماعات شبانه مرکز استان انجام خواهد شد.
سرهنگ غضنفری با اشاره به برنامههای در میدان امام شهر بوشهر، اظهار کرد: با حضور اقشار مختلف مردم از برادر و خواهر، برنامههای متنوع و متعددی نیز در سطح اقشار از جمله کارگری و کارخانجات، کارمندی و اداری، دانشآموزی و دانشجویی و بسیج جامعه پزشکی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه رزمایش «بوشهر جانفدا» عنوان کرد: این برنامه عظیم و گسترده که به دلیل نیاز به هماهنگی و پشتیبانیهای خاص، در اواخر مهر در مرکز استان و به تبع آن در همه شهرستانها برگزار خواهد شد.
معاون هماهنگکننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تأکید بر اینکه پیشبینی ما در ستاد برگزاری این مراسم، حضور قابل توجه آحاد ملت در مرکز استان و شهرستانها است، افزود: در روزهای آتی جلسه هماهنگی با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهیم کرد و متناسب با هر شهرستان سهمیه و عددی تعیین خواهد شد.
وی همچنین به برنامههای اقشار مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: بسیج کارگران و کارخانجات حدود ۳۴ برنامه در سطح ادارهها و کارخانهها دارد که متولی آن خود این عزیزان است و شامل برنامههای فرهنگی، ورزشی و نمایشگاههای دفاع مقدس است.
سرهنگ غضنفری با اشاره به برنامههای بسیج هنرمندان، افزود: برگزاری شب شعر و خاطره دفاع مقدس، افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی، اجرای تئاتر خیابانی و سرود خیابانی، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری محفل شعر، نشست ادبی هنرمندان و اجرای ایستگاههای خطاطی و نقاشی از جمله این برنامههاست.
وی با اشاره به برنامههای سازمان بسیج ادارهها عنوان کرد: فضاسازی تمامی ادارهها متناسب با هفته دفاع مقدس، تجلیل از ایثارگران در سطح ادارهها و برپایی نمایشگاه عکس، برگزاری میزهای خدمت در تمامی شهرستانها، برگزاری نشستهای بصیرتی و تبیینی با موضوع جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم، اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم و دورافتاده، برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی، برگزاری اردوی جهادی پزشکی در مناطق محروم، تکریم و تجلیل از ایثارگران اداری، برپایی موکب ختم و خدمات درمانی با همکاری سازمان بسیج ادارات و برگزاری یادوارههای شهدا در بخش ادارات در طول هفته خواهد بود.
معاون هماهنگکننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به برنامههای بسیج دانشآموزی، ادامه داد: تهیه و اهدای جایزه به زوجهای بیبضاعت با همکاری کمیته امداد حضرت امام در حوزه کارمندی عسلویه، برپایی میز خدمت کمک به دانشآموزان بیبضاعت و ایستگاه سلامت و توزیع نوشتافزار بین دانشآموزان نیازمند، برگزاری نشستهای روشنگری و آموزشهای امدادی و برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت ویژه دانشآموزان و دانشجویان از جمله برنامههای تدارک شده است.
وی عنوان کرد: در اردوهای راهیان پیشرفت که در هفته دفاع مقدس به صورت ویژه برگزار میشود، دانشآموزان از نزدیک شاهد نماد علم و عمل پیشرفت و توسعهای هستند که در طول ۴۷ سال انقلاب اسلامی به دست آمده است.