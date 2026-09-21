به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

بورنموث ۰ - ۱ لیورپول (گل: آلکساندر آیزاک در دقیقه ۵۷)



لیدزیونایتد ۰ - ۰ کریستال پالاس

منچسترسیتی ۵ - ۳ ساندرلند (گل‌های سیتی: انزو فرناندس در دقیقه ۹، ماتیس چرکی ۲۹، آنتوآن سمنیو ۴۳ و ۵۷ و ارلینگ هلند ۸۱) (تصویر دارد.)

فولام ۱ - ۱ منچستریونایتد (گل یونایتد: ماتیوش کانیا در دقیقه ۸۹)





در جدول لیگ برتر انگلیس، تیم‌های منچسترسیتی با ۱۵ و آرسنال با ۱۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های برایتون با ۱۰ و برنتفورد با ۹ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.