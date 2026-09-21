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گردهمایی تخصصی شهرداران استان سمنان با محوریت مدیریت شهری و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مهدیشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در جمع شهرداران بر ضرورت تقویت درآمدهای پایدار، ارتقای کیفیت سرمایه انسانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای افزایش بهرهوری و توان اجرایی شهرداریها تأکید کرد.
محمدجواد کولیوند با اشاره به وابستگی بخشی از منابع شهرداریها به مالیات و ارزش افزوده، گفت: شهرداریها باید با شناسایی ظرفیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری و درآمدزایی هر شهر، به سمت ایجاد منابع پایدار و تقویت توان مالی خود حرکت کنند.
وی همچنین پیوند مدیریت شهری با مجموعههای علمی و فناورانه را ضروری دانست و افزود: استفاده از ظرفیت پارکهای علم و فناوری، شرکتهای دانشبنیان و هوش مصنوعی میتواند به کاهش هزینهها، تسریع فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات شهری کمک کند.
کولیوند همچنین بر اجرای دقیق قوانین در حوزه ثبت املاک و تسهیل فرآیند صدور پروانه و مجوزهای قانونی تأکید کرد و گفت: کاهش زمان فرآیندهای اداری، در چارچوب قانون، میتواند زمینه اجرای بهموقع پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری و فعالشدن ظرفیتهای اقتصادی شهرها را فراهم کند.
حجت الاسلام اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان هم تسریع شهرداریهای استان در اجرای تکالیف مقرر در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ضروری دانست و گفت : عملکرد شهرداریها در اجرای این قانون بهصورت دقیق و مستمر ارزیابی میشود و در صورت وجود تأخیر یا کوتاهی، علت آن مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.