جشن شکوفهها در مدارس سی سخت
دانشآموزان ورودی پایه اول ابتدایی شهر سی سخت امروز با حضور در مدرسه، آغاز مسیر تعلیم و تربیت خود را جشن گرفتند.
در این مراسم، دانشآموزان ورودی پایه اول ابتدایی با حضور در مدرسه، آغاز مسیر تعلیم و تربیت خود را جشن گرفتند.
دکتر ابراهیم دباغ امینی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دنا، در این مراسم گفت: جشن شکوفهها هر سال برای دانشآموزان ورودی پایه اول ابتدایی به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود و امیدواریم این آیین، سرآغازی برای آیندهای بهتر برای دانشآموزان عزیز باشد.
وی با اشاره به برگزاری این مراسم در مدرسه دخترانه عصمت سیسخت افزود: امید همه کشور به دختران و مادرانی باسواد، تحصیلکرده و دارای بینش و هویت ایرانی، اسلامی و تاریخی است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان دنا در پایان، آغاز سال تحصیلی را به دانشآموزان و خانوادههای آنان تبریک گفت و برای دانشآموزان پایه اول، موفقیت و آیندهای روشن آرزو کرد.