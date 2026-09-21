دانش‌آموزان ورودی پایه اول ابتدایی شهر سی سخت امروز با حضور در مدرسه، آغاز مسیر تعلیم و تربیت خود را جشن گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جشن شکوفه‌ها با حضور جمعی از مسئولان آموزش و پرورش، فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان در مدرسه دخترانه عصمت شهر سی‌سخت برگزار شد.

در این مراسم، دانش‌آموزان ورودی پایه اول ابتدایی با حضور در مدرسه، آغاز مسیر تعلیم و تربیت خود را جشن گرفتند.

دکتر ابراهیم دباغ امینی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دنا، در این مراسم گفت: جشن شکوفه‌ها هر سال برای دانش‌آموزان ورودی پایه اول ابتدایی به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود و امیدواریم این آیین، سرآغازی برای آینده‌ای بهتر برای دانش‌آموزان عزیز باشد.

وی با اشاره به برگزاری این مراسم در مدرسه دخترانه عصمت سی‌سخت افزود: امید همه کشور به دختران و مادرانی باسواد، تحصیل‌کرده و دارای بینش و هویت ایرانی، اسلامی و تاریخی است.