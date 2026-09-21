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امسال بیش از ۷ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی از جمله لپتاپ، دیتا پروژکتور، دستگاههای چاپ و کپی در اختیار مدارس عشایری خراسان رضوی قرار گرفته است .
کارشناس مسئول آموزش و پرورش عشایر استان خراسان رضوی در کفتگو باخبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، گفت:در قالب اجرای طرح مهر، علاوه بر تجهیزات مذکور، مبلغ ۲ میلیارد تومان نیز برای تجهیز و ارتقای مدارس متوسطه اول عشایری اختصاص یافته است که این تجهیزات در حال حاضر در مرحله تقدیم و نصب در مدارس قرار دارند.
ساقی، افزود: در حال حاضر، ۲۲۰ مدرسه عشایری در ۲۳ شهرستان استان در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در حال خدمترسانی هستند. این مدارس در حال آموزش به حدود ۱۲ هزار دانشآموز عشایری میباشند.
وی تصریح کرد: از میان این تعداد دانشآموز، حدود ۴۰ درصد آنها در وضعیت سیار و در حال کوچ قرار دارند و مابقی از دانشآموزان به صورت فصلی کوچ کرده یا در سکونتگاههای ثابت مستقر هستند.
ساقی با ارائه جزئیات بیشتر از ساختار مدارس عشایری بیان کرد: در میان مدارس عشایری استان، ۷۶ مدرسه ابتدایی، ۱۸ مدرسه متوسطه اول و ۲۹ مدرسه متوسطه دوم فعالیت میکنند. همچنین در این حوزه، ۳ دبیرستان شبانهروزی پسرانه و ۲ هنرستان جدید نیز برای ارتقای سطح علمی دانشآموزان در استان تأسیس شده است.
وی در خصوص وضعیت معلمان اظهار داشت: برای تدریس در این مدارس، ۷۳۶ معلم در استان در حال خدمت هستند که از این میان، ۵۲۲ نفر در مقطع ابتدایی و مابقی در مقاطع متوسطه اول و دوم فعالیت میکنند.
کارشناس آموزش و پرورش عشایر با تأکید بر نبود چالش برای آغاز سال تحصیلی، جدید گفت:با تأکید مدیریت کل و معاونت آموزش و پرورش، تمامی مدارس عشایری از نظر سازماندهی و تأمین نیروی انسانی در آمادگی کامل هستند. انشاءالله با زنگ آغاز مهر، همکاران ما در مدارس عشایری، مشغول به تدریس خواهند بود.