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رویداد تخصصی «کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی» با هدف توسعه رویکردهای نوین و دادهمحور در مدیریت سرمایه انسانی و بررسی کاربردهای عملی هوش مصنوعی در فرایندهای منابع انسانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویداد تخصصی «کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی» با حضور مدیران منابع انسانی دانشگاههای علوم پزشکی و کارشناسان منابع انسانی ستاد وزارت بهداشت، طی روزهای ۲۴ تا ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
این دوره آموزشی به سفارش اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت و با همکاری آکادمی توسعه استعداد ایران (AFTD) و با رویکردی مسئلهمحور برگزار شد و طی آن، ابعاد کاربرد هوش مصنوعی در حوزههایی همچون جذب و استخدام، جامعهپذیری سازمانی، طراحی مسیر شغلی، جانشینپروری و سایر فرایندهای مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت.
شاهرخ رامزی، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، در این رویداد با تأکید بر ضرورت آمادگی نظام اداری برای مواجهه با تحولات فناوری، اظهار داشت: هوش مصنوعی تحولی گریزناپذیر در سازمانهاست و وظیفه ما این است که سازمان را برای استفاده هدفمند از این ظرفیت، با رویکرد ارتقای بهرهوری تیمی و توسعه فردی کارکنان آماده کنیم.
وی با اشاره به ضرورت تحول در نظام ارزیابی عملکرد و حرکت به سمت پرداختهای مبتنی بر عملکرد، افزود: مدلهای سنتی ارزیابی و جبران خدمت نیازمند بازنگری است و ملاک اصلی باید میزان تحقق مأموریتهای سازمانی و سهم واقعی هر فرد در پیشبرد اهداف دستگاه باشد.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت حرکت از ارزیابیهای مقطعی به سمت ارزیابیهای مستمر و مبتنی بر خروجی، تصریح کرد: ارزیابی عملکرد نباید صرفاً به یک بازه زمانی سالانه محدود شود، بلکه باید با اتکا به دادههای واقعی و خروجیهای ملموس، امکان سنجش مستمر میزان تحقق اهداف و نقش هر یک از کارکنان در پیشبرد مأموریتهای سازمانی را فراهم کند.
رامزی همچنین با تأکید بر ضرورت تبدیل مباحث مطرحشده در این رویداد به راهکارهای عملیاتی، پیشنهاد کرد در دورههای آتی، تمرینی با محوریت «بهرهگیری از هوش مصنوعی در نظام ارزیابی عملکرد و جبران خدمت» طراحی شود تا امکان بررسی و تحلیل دادههای عملکردی کارکنان و استفاده از نتایج آن در نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد فراهم شود.
در ادامه این رویداد، کوروش فتحی واجارگاه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با تشریح روند حضور و گسترش هوش مصنوعی در سازمانها، بر ضرورت آمادگی نظامهای مدیریتی برای مواجهه با تحولات پیشرو تأکید کرد و گفت: تحول دیجیتال، بسیاری از فعالیتهای سازمانی را بازتعریف خواهد کرد و به شکلگیری فرایندها و شیوههای جدید کار منجر خواهد شد.
همچنین اباصلت خراسانی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در ارائهای با عنوان «سفر به سوی منابع انسانی هوشمند» بر ضرورت حرکت واحدهای منابع انسانی از رویکردهای سنتی به سمت منابع انسانی هوشمند، دادهمحور و فناورانه تأکید کرد.
این رویداد با هدف ارتقای دانش مدیران و کارشناسان منابع انسانی و ایجاد زمینه برای استفاده عملیاتی از فناوریهای نوین در فرایندهای مدیریت سرمایه انسانی برگزار شد و بر ضرورت پیوند میان دانش تخصصی منابع انسانی، داده و فناوری در مسیر تحول نظام اداری تأکید داشت.
در پایان، شاهرخ رامزی از همکاری و همراهی مرادی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادان، مدیران و تمامی دستاندرکاران برگزاری این دوره آموزشی قدردانی کرد.