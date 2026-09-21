وزیر نیرو گفت: واحد دوم گازی نیروگاه سیکل‌ترکیبی سبزوار به ظرفیت‌های ۱۸۳ مگاوات به شبکه سراسری برق کشور متصل شد و در چرخه تولید انرژی الکتریکی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عباس علی‌آبادی گفت: واحد دوم گازی نیروگاه سیکل‌ترکیبی سبزوار به ظرفیت‌های ۱۸۳ مگاوات به شبکه سراسری برق کشور متصل شد و در چرخه تولید انرژی الکتریکی قرار گرفت.

وی افزود: در راستای توسعه تولید برق در شمال‌شرق کشور و پاسخگویی به رشد مصرف در استان خراسان‌رضوی، احداث نیروگاه سیکل‌ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی سبزوار با برخورداری از دو واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۸۰ مگاواتی در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه واحد نخست این نیروگاه پیش از این به بهره‌برداری رسیده بود، گفت: دومین واحد گازی نیروگاه نیز با حجم سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون یورو توسط بخش خصوصی وارد مدار شده است.

علی‌آبادی، راندمان نهایی این نیروگاه را حدود ۵۵ درصد برشمرد و گفت: بهره‌برداری از این پروژه نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه برق شمال‌شرق کشور خواهد داشت.