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وزیر نیرو گفت: واحد دوم گازی نیروگاه سیکلترکیبی سبزوار به ظرفیتهای ۱۸۳ مگاوات به شبکه سراسری برق کشور متصل شد و در چرخه تولید انرژی الکتریکی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عباس علیآبادی گفت: واحد دوم گازی نیروگاه سیکلترکیبی سبزوار به ظرفیتهای ۱۸۳ مگاوات به شبکه سراسری برق کشور متصل شد و در چرخه تولید انرژی الکتریکی قرار گرفت.
وی افزود: در راستای توسعه تولید برق در شمالشرق کشور و پاسخگویی به رشد مصرف در استان خراسانرضوی، احداث نیروگاه سیکلترکیبی ۵۴۶ مگاواتی سبزوار با برخورداری از دو واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۸۰ مگاواتی در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه واحد نخست این نیروگاه پیش از این به بهرهبرداری رسیده بود، گفت: دومین واحد گازی نیروگاه نیز با حجم سرمایهگذاری ۶۵ میلیون یورو توسط بخش خصوصی وارد مدار شده است.
علیآبادی، راندمان نهایی این نیروگاه را حدود ۵۵ درصد برشمرد و گفت: بهرهبرداری از این پروژه نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه برق شمالشرق کشور خواهد داشت.