زنگ آغاز سال تحصیلی جدید امروز ۳۰ شهریورماه به دست رئیس جمهوری اسلامی ایران در دبستان دخترانه فاطمه زهرا (س) منطقه ۱۱ تهران به صدا در آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود پزشکیان امروز با حضور دبستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا (س) منطقه ۱۱ پایتخت، زنگ آغاز سال جدید تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با عنوان جشن شکوفه‌ها را برای گرامیداشت یاد شهدای دانش آموز و فرهنگیان را نواخت.

جشن شکوفه‌های سال تحصیلی جاری با اجرای طرح «مهر شهدایی» طی مراسمی با حضور رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش آغاز شد.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش هم در آیین آغاز سال تحصیلی گفت: ان‌شاءالله که بتوانیم با تلاش و کوشش و ارتقای توانمندی‌های علمی خودمان انتقام خون شهدا را از دنیای استکبار بگیریم.

جشن شکوفه‌ها امروز، ۳۰ شهریور، برای ورود یک میلیون و ۱۵۴ هزار دانش‌آموز کلاس‌اولی به مدرسه برگزار می‌شود، مراسمی که امسال در کنار شور و هیجان نخستین تجربه مدرسه، با برنامه‌هایی برای گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی و اجرای طرح «مهر شهدایی» همراه خواهد بود.