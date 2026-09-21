مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی از اجرای بیش از ۴ هزار فعالیت در قالب ۴۶ عنوان برنامه در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی شده برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از اجرای بیش از ۴ هزار فعالیت در قالب ۴۶ عنوان برنامه در سطح استان خبر داد.

سردار «جلیل وحیدی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اینکه شعار امسال هفته دفاع مقدس «لبیک یا خامنه‌ای» تعیین شده است، از اجرای ۴۶ عنوان برنامه در قالب بیش از ۴ هزار و ۴۰ فعالیت همزمان با هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.

وی اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین درست و صیانت از گنجینه هشت سال دفاع مقدس هستیم.

سردار وحیدی با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد مختلف دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست، بلکه گنجینه‌ای ارزشمند از تجربه، عبرت و درس‌هایی است که می‌تواند برای امروز و آینده کشور راهگشا باشد.

مدیرکل حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی ادامه داد: در کنار امحا و فراموشی، تحریف نیز یکی از تهدید‌های جدی است و امروز شاهد تحریف واقعیت‌های هشت سال دفاع مقدس هستیم؛ از این رو باید ابعاد مختلف این دوران را به درستی برای نسل جدید تبیین کرد.

سردار وحیدی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر پرداختن به ابعاد مختلف دفاع مقدس گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف امروز ما این است که از گنجینه دفاع مقدس درس بگیریم و آن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم، چرا که اقتدار و توان مقاومت امروز کشور ریشه در همان تجربه هشت سال دفاع مقدس دارد.

وی افزود: دفاع مقدس یک تاریخ عبرت‌آموز و درس‌پذیر است؛ تاریخی که نشان داد ملت ایران با وجود برخورداری از کمترین امکانات و تجهیزات، می‌تواند در برابر قدرت‌های استکباری ایستادگی کند.

مدیرکل حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی با اشاره به عملیات بیت‌المقدس اظهار کرد: این عملیات بسیاری از معادلات جنگ را تغییر داد و حتی ادبیات حاکم بر فضای بین‌المللی نسبت به جنگ را تحت تأثیر قرار داد؛ بنابراین باید این تجربیات را به عنوان سرمایه‌ای برای امروز کشور مورد توجه قرار دهیم.

سردار وحیدی با تاکید بر ضرورت تثبیت دستاورد‌های مقاومت و پیروزی‌های اخیر گفت: اقتدار نیرو‌های مسلح، رهبری و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و تاب‌آوری مردم مقاوم ایران اسلامی، از سرمایه‌های مهم کشور است که باید از آنها حراست و برای تقویت آنها تلاش کرد.

وی ادامه داد: امروز زمان تفرقه نیست و باید حول محور ولایت و منافع ملی انسجام خود را حفظ کنیم؛ چرا که دشمن تلاش می‌کند از هر شکاف و اختلافی برای ضربه زدن به انسجام جامعه استفاده کند.

سردار وحیدی با تأکید بر اینکه جهاد تبیین تعطیل ناپذیر است، افزود: در برابر جنگ شناختی دشمن، راهکار اساسی جهاد تبیین در همه ابعاد است و باید اجازه ندهیم روایت‌های تحریف شده جای واقعیت‌های تاریخی را بگیرد.

وی تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، بزرگداشت عملیات کمان ۹۹، میزگرد تبیین اندیشه‌های امام شهید در دانشگاه‌ها، تجلیل از عشایر فعال دوران دفاع دفاع مقدس، برگزاری یادواره‌های شهدا، رونمایی از کتب دفاع مقدس، نواخته شدن نمادین زنگ مقاومت مدارس در اول مهرماه در سراسر استان، پیاده‌روی و عطرافشانی مزار شهدا، اجرای تئاتر‌های خیابانی و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا را از جمله برنامه‌های پیش بنی شده در این ایام عنوان کرد.