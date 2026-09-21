به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ جشن آغاز سال تحصیلی شکوفه‌ها با حضور دانش آموزان دختر و پسر کلاس اولی و جوانه‌ها با حضور پایه هفتمی‌ها در مدارس استان اصفهان برگزارشد.

در سال تحصیلی جدید، ۶۰ هزار و ۸۷۰ دانش آموز دختر و پسر کلاس اولی و ۶۰ هزار دانش آموز پایه هفتمی در هزار و ۴۳۱ کلاس درس در استان اصفهان تحصیل می‌کنند.

در اصفهان، آیین نمادین جشن شکوفه‌ها با نواختن زنگ شکوفه‌ها در دبستان ۵۲۱ هزار نفری دوره اول و دوم ابتدایی مهندس معصومی ناحیه ۴ اصفهان و

جشن جوانه‌ها با نواختن زنگ جوانه‌ها در دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه ۳۰۰ نفری صارمیه ۱۰ ناحیه ۱ اصفهان برگزارشد.

گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران و معین پروژه مهر اصفهان در وزارت آموزش و پرورش در حاشیه این برنامه‌ها با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی چندماهه برای آغاز سال تحصیلی، طرح مهر را یکی از برنامه‌های ملی و راهبردی وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: هدف این طرح، ایجاد انسجام، هم‌افزایی و نظارت دقیق برای آن است که هیچ دانش‌آموزی در آغاز مهرماه از ثبت‌نام، کتاب درسی، کلاس‌بندی و معلم محروم نماند.

زهرا مظفر افزود: طرح مهر یکی از برنامه‌های ملی وزارت آموزش و پرورش است که در آن، انسجام‌بخشی و هم‌افزایی میان همه دستگاه‌ها، از جمله واحد‌های درون‌سازمانی وزارت آموزش و پرورش، از سطح ستاد تا سطح منطقه و مدرسه، شکل گرفته است.

وی با اشاره به پیامد‌های روانی جنگ بر دانش‌آموزان و خانواده‌ها اضافه کرد: مراکز مشاوره آموزش و پرورش از طریق سامانه تلفنی و به‌صورت حضوری، در حال ارائه خدمات روان‌شناختی و مشاوره‌ای مستمر به دانش‌آموزان و خانواده‌هاست و کلاس‌های آموزشی، تربیتی و برنامه‌های فرهنگی متنوعی برای کاهش آسیب‌های روحی برگزار شده و خواهد شد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران به ارائه خدمات ویژه آموزشی، تربیتی، پرورشی و مشاوره‌ای به دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر اهم اشاره کرد و افزود: آموزش‌وپرورش به علت ارائه خدمات آموزشی، تربیتی، مشاوره‌ای و استخدامی به جامعه ایثارگری، از فعال‌ترین دستگاه‌های اجرایی در این بخش است و علاوه بر خانواده‌های ایثارگران، دانش‌آموزان شاهد در مدارس شاهد و مدارس عادی نیز از خدمات ویژه بهره‌مند هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان هم در حاشیه جشن جوانه‌ها و شکوفه‌ها گفت: با توجه به دوری حدود هفت ماهه دانش آموزان از فضای حضوری مدرسه، دو هفته نخست مهر، در همه مدارس این استان را به گونه‌ای برنامه ریزی کرده‌ایم که دانش آموزان، تجربه‌ای متفاوت، جذاب و امید آفرین از بازگشت به مدرسه داشته باشند و فعالیت‌های پرورشی و تربیت بدنی در این روز‌ها با جدیت دنبال شود.

محمدرضا نظریان افزود: با افزایش فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و برنامه‌های نشاط آفرین، زمینه بازگشت تدریجی دانش آموزان به فضای مدرسه و تقویت ارتباط آنان با محیط آموزشی فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: زنگ جوانه‌ها، آغاز فصل تازه‌ای از رشد و یادگیری دانش‌آموزان پایه هفتم است؛ دانش‌آموزانی که پس از پشت سر گذاشتن دوره ابتدایی، وارد مرحله‌ای جدید از زندگی تحصیلی خود می‌شوند و برای این مسیر، نیازمند همراهی خانواده، مدرسه و فرهنگیان هستند.

محمدرضا نظریان همچنین بر اهمیت تربیت متوازن، مهارت‌آموزی و تقویت هویت ملی دانش‌آموزان تأکید کرد و با اشاره به اظهار داشت: دانش‌آموزانی که شش سال دوره ابتدایی را پشت سر گذاشته‌اند، امروز وارد فضای جدید، محتوای جدید و دوران تازه‌ای شده‌اند که نیازمند توجه و همراهی خانواده و مدرسه است.

وی با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در ساخت آینده کشور افزود: مدرسه قوی زمینه‌ساز ایران قوی است و این مهم از ذهن و اندیشه دانش‌آموزان شکل می‌گیرد؛ از این رو مأموریت مدارس، تربیت متوازن و پرورش همه‌جانبه دانش‌آموزان در ابعاد علمی، اجتماعی، مهارتی، اخلاقی و دینی است.

نظریان، خودکنترلی و مدیریت هیجانات را از مهارت‌های مهم دوران نوجوانی دانست و تاکید کرد: دانش‌آموزان از همین آغاز دوره متوسطه، برنامه‌ریزی، خودتنظیمی و مدیریت زمان را بیاموزند و از استفاده نامناسب و بی‌هدف از فضای مجازی پرهیز کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان همچنین بر ضرورت ارتباط میان آموخته‌های مدرسه و زندگی واقعی تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان بدانند هر دانشی که در مدرسه فرا می‌گیرند، چه کاربردی در زندگی آنان دارد؛ زمانی که میان یادگیری و دنیای واقعی ارتباط برقرار شود، آموزش برای دانش‌آموزان معنادارتر و لذت‌بخش‌تر خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت هویت ملی گفت: افتخار به ایرانی بودن، هویت ملی، پرچم و سرود جمهوری اسلامی و توجه به گذشته، حال و آینده کشور، از الزامات تربیت نسل آینده است و تقویت این هویت می‌تواند زمینه‌ساز ساختن ایرانی قوی‌تر باشد.

در سال تحصیلی جدید، بیش از ۹۴۵ هزار دانش آموز با همراهی ۶۱ هزار کادر آموزشی در بیش از پنج هزار و ۶۰۰ واحد آموزشی تحصیل خواهند کرد.

استان اصفهان رتبه سومی تعداد را از جمعیت ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری دانش آموزان کشور دارد.

در حمله هوایی آمریکا واسرائیل در جنگ تحمیلی سوم، ۱۴۹ واحد آموزشی در سراسر استان که بیشتر آنها در مرکز استان قرار داشتند، بین ۲۰ تا ۸۰ درصد آسیب دیدند و چهار واحد آموزشی نیز به‌طور کامل تخریب شدند.

۱۴۵ واحد آموزشی که نیازمند ترمیم و بازسازی بودند، به‌طور کامل آماده شده و طرح استحکام‌سازی، بهسازی و شاداب‌سازی مدارس اجرا شده است.