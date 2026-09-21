پخش زنده
امروز: -
در آستانه برگزاری آیین بزرگداشت شهید سپهبد سردار محمد پاکپور، استان مرکزی پنجشنبه دوم مهر میزبان بزرگترین رژه موتورهای سنگین کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آستانه برگزاری آیین بزرگداشت و پاسداشت یاد و خاطره شهید سپهبد سردار حاج محمد پاکپور، استان مرکزی میزبان یکی از باشکوهترین رویدادهای موتوری کشور خواهد بود.
این رویداد ملی پنجشنبه دوم مهر با همکاری و مشارکت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل فراجا و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با حضور گسترده جامعه ورزش موتورسواری از تهران به سمت اراک و آرامگاه این شهید سرافراز برگزار میشود.
این رژه بزرگ، جلوهای از انسجام، همبستگی و حضور سازمانیافته جامعه ورزش موتورسواری در پاسداشت مقام شامخ شهدا و ارزشهای دفاع مقدس خواهد بود؛ رویدادی که ظرفیت و توانمندی ورزش موتورسواری کشور را در قالب برنامهای منظم، قانونمند و ملی به نمایش خواهد گذاشت.