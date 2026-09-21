به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آستانه برگزاری آیین بزرگداشت و پاسداشت یاد و خاطره شهید سپهبد سردار حاج محمد پاکپور، استان مرکزی میزبان یکی از باشکوه‌ترین رویداد‌های موتوری کشور خواهد بود.

این رویداد ملی پنج‌شنبه دوم مهر با همکاری و مشارکت فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل فراجا و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با حضور گسترده جامعه ورزش موتورسواری از تهران به سمت اراک و آرامگاه این شهید سرافراز برگزار می‌شود.

این رژه بزرگ، جلوه‌ای از انسجام، همبستگی و حضور سازمان‌یافته جامعه ورزش موتورسواری در پاسداشت مقام شامخ شهدا و ارزش‌های دفاع مقدس خواهد بود؛ رویدادی که ظرفیت و توانمندی ورزش موتورسواری کشور را در قالب برنامه‌ای منظم، قانونمند و ملی به نمایش خواهد گذاشت.