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مردم مازندران در ادامه برگزاری تجمع شبهای اقتدار بر تداوم میدان داری تا پیروزی کامل تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم مازندران در این میدان داری شبانه، با حضور گسترده خود رمز پیروزی انقلاب اسلامی را وحدت و انسجام ملت ایران دانستند و بر تداوم میدان داری تا پیروزی کامل تاکید کردند.
شرکتکنندگان در این تجمعات با اشاره به هجمههای فرهنگی علیه نسل جوان، خواستار تقویت هویت ملی، امید، علمآموزی و حضور فعال دانشآموزان و دانشجویان در عرصههای گوناگون علمی و اجتماعی برای مقابله با تهدیدات دشمنان این مرز و بوم شدند.