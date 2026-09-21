به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم مازندران در این میدان داری شبانه، با حضور گسترده خود رمز پیروزی انقلاب اسلامی را وحدت و انسجام ملت ایران دانستند و بر تداوم میدان داری تا پیروزی کامل تاکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با اشاره به هجمه‌های فرهنگی علیه نسل جوان، خواستار تقویت هویت ملی، امید، علم‌آموزی و حضور فعال دانش‌آموزان و دانشجویان در عرصه‌های گوناگون علمی و اجتماعی برای مقابله با تهدیدات دشمنان این مرز و بوم شدند.