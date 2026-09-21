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در طرح «آرامش در شهر»، ۵۵ کیلوگرم کوکائین در منطقه ستارخان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جریان اجرای طرح «آرامش در شهر» توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر، مقادیری انواع مواد مخدر و روانگردان و همچنین ادوات مصرف مواد مخدر کشف و ضبط شد.
در جریان اجرای این طرح، مقادیری شیشه، گل، تریاک، داروهای روانگردان و ادوات مصرف مواد مخدر در اختیار پلیس قرار گرفت.
یکی از مهمترین کشفیات این عملیات، ۵۵ کیلوگرم کوکائین بود که بنا بر اعلام پلیس، در منطقه ستارخان کشف و ضبط شده است.
رئیس پلیس پایتخت سردار عباسعلی محمدیان در حاشیه برگزاری نمایشگاه کشفیات مواد مخدر در جمع خبرنگاران آخرین آمار کشف و دستگیری قاچاقچیان و خرده فروشان را اعلام کرد.
سردار محمدیان تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون علیرغم شرایط جنگی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بیش از ۶ تن انواع موادمخدر را کشف کردند؛ این قاچاقچیان در قالب ۱۰۹ باند مختلف فعال بودند.
وی گفت: از قاچاقچیان ۹ قبضه سلاح گرم کشف و ۴ پاتوق آنها که در حاشیه اتوبان و داخل پارک جنگلی بود با برنامه ریزی منهدم شد و ۶ نفر از قاچاقچیان مورد گلوله قرار گرفتند.
رئیس پلیس پایتخت اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۵۷ نفر قاچاقچی عمده شناسایی و دستگیر شدند.
سردار محمدیان در ادامه به خودروی پژو پرشیا سفید رنگی که با شلیک پلیس متوقف شده بود اشاره کرد و گفت: این خودرو که حامل مواد مخدر بود حتی با شلیک پلیس به لاستیکها هم متوقف نشده و راننده با رانندگی روی رینگ به حرکت خود ادامه داد تا در نهایت با شلیک پلیس به راننده متوقف و ۳ کیلو شیشه از وی کشف شد.