به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جریان اجرای طرح «آرامش در شهر» توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر، مقادیری انواع مواد مخدر و روان‌گردان و همچنین ادوات مصرف مواد مخدر کشف و ضبط شد.

در جریان اجرای این طرح، مقادیری شیشه، گل، تریاک، دارو‌های روان‌گردان و ادوات مصرف مواد مخدر در اختیار پلیس قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین کشفیات این عملیات، ۵۵ کیلوگرم کوکائین بود که بنا بر اعلام پلیس، در منطقه ستارخان کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس پایتخت سردار عباسعلی محمدیان در حاشیه برگزاری نمایشگاه کشفیات مواد مخدر در جمع خبرنگاران آخرین آمار کشف و دستگیری قاچاقچیان و خرده فروشان را اعلام کرد.

سردار محمدیان تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون علیرغم شرایط جنگی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بیش از ۶ تن انواع موادمخدر را کشف کردند؛ این قاچاقچیان در قالب ۱۰۹ باند مختلف فعال بودند.

وی گفت: از قاچاقچیان ۹ قبضه سلاح گرم کشف و ۴ پاتوق آنها که در حاشیه اتوبان و داخل پارک جنگلی بود با برنامه ریزی منهدم شد و ۶ نفر از قاچاقچیان مورد گلوله قرار گرفتند.

رئیس پلیس پایتخت اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۵۷ نفر قاچاقچی عمده شناسایی و دستگیر شدند.

سردار محمدیان در ادامه به خودروی پژو پرشیا سفید رنگی که با شلیک پلیس متوقف شده بود اشاره کرد و گفت: این خودرو که حامل مواد مخدر بود حتی با شلیک پلیس به لاستیک‌ها هم متوقف نشده و راننده با رانندگی روی رینگ به حرکت خود ادامه داد تا در نهایت با شلیک پلیس به راننده متوقف و ۳ کیلو شیشه از وی کشف شد.