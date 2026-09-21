به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

اوسر ۲ - ۱ برست

نیس ۲ - ۱ لیل

المپیک مارسی ۱ - ۲ پاری سن ژرمن (داربی لوکلاسیک)



برای پاریسی‌ها فران تورس در دقیقه ۶۶ و مارکینیوش ۷۴ گلزنی کردند و گل تیم مارسی را آنخل گومس ۷۲ وارد دروازه حریف کردند.

در تاریخ این داربی که از سال ۱۹۷۱ سابقه برگزاری دارد، دو تیم تا کنون ۱۱۳ بار با هم رو‌به‌رو شده‌اند که تیم پاری سن ژرمن ۵۴ بار و مارسی ۳۵ بار برنده شده‌اند. در این بازی‌ها مارسی ۱۲۶ گل و پاری سن ژرمن ۱۷۳ گل به ثمر رسانده‌اند.



در جدول لیگ یک فرانسه تیم موناکو با ۱۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های المپیک لیون و اف ث پاری با ۱۱ و لیل و رن با ۱۰ امتیاز دوم تا پنجم هستند.