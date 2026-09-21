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پویش «برای پدر، به عشق پسر»

«برای پدر، به عشق پسر» عنوان پویشی است که هدفش نه کار‌های بزرگ بلکه تمرین همسایه‌داری و مهربانی‌های کوچک و اثرگذار است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰- ۰۹:۵۹
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برچسب ها: همسایه داری ، مهربانی ، امام حسن عسکری (ع) ، امام زمان(ع)
 