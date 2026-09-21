به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مسلم محمدیاران در جریان دومین نشست کمیته پیشگیری از سرقت استان گفت: اقدامات خوبی در ساماندهی برخی مشاغل مزاحم، از جمله فعالیت ضایعاتی‌ها، صورت گرفته و باید این فرایند با جدیت و سرعت دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی مراکز نگهداری معتادان و متکدیان تأکید کرد و افزود:باید اقدامات مؤثری برای ساماندهی این قشر و ارتقای نظارت بر مراکز نگهداری آنان صورت گیرد تا زمینه‌های بروز آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرائم کاهش یابد.