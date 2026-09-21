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سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: فصل صید ویژه اردک ماهی در تالاب حفاظتشده نئور اردبیل، پس از یک دوره یک ماهه، در روز جمعه بیست و هفتم شهریورماه به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، محمد خداپرست سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان در تشریح این خبر اظهار کرد: این طرح با هدف تعدیل جمعیت اردکماهی و کمک به مدیریت و حفظ تعادل اکولوژیک تالاب نئور و در راستای مدیریت زیست بومی و با مشارکت جوامع محلی و ذینفعان بر اساس بررسیهای کارشناسی و ضوابط تعیینشده از سوی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل اجرا شد.
وی با بیان اینکه پروانه صید صرفاً برای افراد واجد شرایط در روزهای پنجشنبه و جمعه امکانپذیر بود و هر دارنده پروانه مجاز به صید حداکثر دو قطعه اردکماهی در هر روز بود، ادامه داد: با پایان مهلت تعیینشده، هرگونه صید اردکماهی در تالاب نئور خارج از چارچوب مجوزهای صادرشده، غیرمجاز محسوب شده و پایش و کنترل فعالیتهای صیادی در منطقه توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست ادامه خواهد داشت.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل افزود: اجرای این طرح در چارچوب برنامه مدیریت جمعیت ماهیان تالاب و با توجه به ضرورت حفظ تعادل زیستی نئور انجام شده است؛ بهگونهای که در سالهای گذشته نیز استفاده از اردکماهی بهعنوان یک گونه شکارگر، در برنامههای مدیریت جمعیت ماهیان مهاجم و بهویژه کنترل کاراس مورد توجه قرار گرفته بود.
خداپرست از همکاری صیادان و علاقهمندان به ماهیگیری در رعایت ضوابط این طرح قدردانی کرده و بر ضرورت صیانت از تنوع زیستی و ظرفیت اکولوژیک تالاب نئور تأکید کرد.