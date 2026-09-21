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رئیس مرکز آمار ایران از آغاز عملیات اینترنتی یا غیرحضوری سرشماری عمومی نفوس و مسکن از اواخر هفته نخست مهر و آغاز عملیات میدانی از اول آبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران، ️غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران از آغاز عملیات اینترنتی یا غیرحضوری سرشماری عمومی نفوس و مسکن از اواخر هفته نخست مهرماه و آغاز عملیات میدانی از اول آبان خبر داد و گفت: سرشماری سال ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتیمبنا انجام میشود و عملیات میدانی برای رفع نقص و راستیآزمایی اطلاعات صورت خواهد گرفت.
️وی افزود: عملیات اینترنتی یا غیرحضوری سرشماری از اواخر هفته نخست مهرماه و عملیات میدانی نیز از اول آبانماه آغاز خواهد شد. در عملیات میدانی، خانوارهایی که اطلاعات آنها در سامانههای ثبتی با نقص مواجه باشد یا اطلاعات آنها نیازمند راستیآزمایی باشد، شناسایی خواهند شد و برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز، فرآیند مربوط انجام میشود.
️گودرزی گفت: بخشی از اطلاعات مربوط به ویژگیهای مسکن و جمعیت نیز در جریان عملیات میدانی تکمیل خواهد شد تا کیفیت و دقت دادههای مورد استفاده در برنامهریزی افزایش یابد. هرچه اطلاعات ثبتی دستگاههای مختلف کاملتر و دقیقتر باشد، نیاز به عملیات میدانی کاهش پیدا میکند و اجرای سرشماری با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
️رئیس مرکز آمار ایران همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی مناسب درباره نحوه اجرای سرشماری تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاههای مرتبط و صداوسیمای استان ها برای تبیین فرآیند اجرای این طرح ملی برای مردم شد.
️گودرزی با اشاره به اهمیت دادههای دقیق در برنامهریزی کشور گفت: اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در تصمیمگیری و سیاستگذاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تکمیل و صحتسنجی دادهها اهمیت ویژهای دارد.