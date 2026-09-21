به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی رحلت مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (رحمة الله علیه)، رئیس مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

متن پیام آیت الله موحدی کرمانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

ضایعه ارتحال مرجع بزرگوار عالم تشیع؛ حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سیدموسی شبیری زنجانی (قدس سره) که ضایعه‌ای بزرگ برای شیعیان و حوزه‌های علمیه است، موجب تألم و تأثر فراوان گردید.

بدون تردید رحلت این فقیه وارسته که همواره در راستای تقویت مبانی اسلام و تبیین جایگاه اهل بیت (علیهم السلام) و عظمت شیعیان جهان و نیز حفظ مبانی انقلاب اسلامی کوشید ثلمه‌ای سنگین و بزرگ بر پیکر عالم تشیع، مرجعیت شیعه و انقلاب اسلامی ایران وارد ساخت.

این مرجع عالیقدر با تألیف آثار گرانسنگ و تربیت شاگردانی مبرز در مکتب امام صادق (علیه السلام)، خدمات ارزنده‌ای به مکتب تشیع و حوزه‌های علمیه نمود که این ثلمه بر فضلا و اساتیدی که محضر ایشان را درک و نزد ایشان تلمذ نموده‌اند بیش از دیگران قابل درک و بسا سنگین‌تر می‌باشد. فقدان ایشان از این جهت برای اسلام و پیروان مکتب تشیع یک خسران و ضایعه غیر قابل جبران محسوب می‌شود.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به محضر مقدس حضرت بقیة الله الأعظم (ارواحنا فداه) مراجع عظام تقلید، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمیه، همهٔ علاقمندان، مقلدان و شاگردان ایشان، عموم شیعیان جهان و بیت شریف و معزز این مرجع والامقام، تسلیت عرض می‌کنم و علو درجات و حشر با اهل بیت (علیهم السلام) را برای این مرد إلهی و مرجع وارسته مسئلت دارم.

محمدعلی موحدی کرمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری