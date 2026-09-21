



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حبیبیان، مسئول نمایشگاه گفت: این نمایشگاه به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس و میلاد امام حسن عسکری (ع) برپا شده است.



وی افزود: تلاش شده بیشتر محصولات نمایشگاه، هم دارای محتوای اسلامی و هم تولید کشور ایران باشند.



حبیبیان ادامه داد: یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه، عرضه کالا با قیمت مناسب به مردم است و محصولات با ۲۰ تا ۴۰ درصد تخفیف ارائه می‌شوند.



مسئول نمایشگاه گفت: درآمد حاصل از برگزاری این نمایشگاه در امور فرهنگی و کمک به نیازمندان هزینه خواهد شد.



حبیبیان بیان داشت: این نمایشگاه با همکاری نهاد‌های فرهنگی این حسینه برپا شده است.



او خاطرنشان کرد: نمایشگاه از ۲۵ شهریور تا ۷ مهر ادامه دارد و هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۲ پذیرای مردم خواهد بود.