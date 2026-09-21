رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بانوان پلیس راهور از اول مهر مقابل مدارس ابتدایی دخترانه مستقر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما پلیس راهور تهران بزرگ طرح حضور بانوان پلیس مقابل مدارس ابتدایی دخترانه را همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، رونمایی کرد. این طرح با هدف انتظام‌بخشی، آموزش و فرهنگ‌سازی و حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌ها اجرا می‌شود.

سرهنگ سوزان جوادنژاد، رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به اجرای این طرح گفت: هر ساله با شروع سال تحصیلی جدید و فرارسیدن ماه مهر، یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌ها، نحوه رفت‌وآمد فرزندانشان از منزل تا مدرسه و تأمین ایمنی آنها در این مسیر است.

وی افزود: بر همین اساس، پلیس راهور تهران بزرگ امسال طرح جدیدی را مقابل مدارس ابتدایی دخترانه ارائه کرده است. با توجه به نوپا بودن این طرح، هدف ما توسعه و آغاز مسیری جدید در تعامل پلیس با خانواده‌ها و مدارس است.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به سه نقش بانوان پلیس در این طرح تصریح کرد: در نظر داریم سه نقش را به‌صورت همزمان ایفا کنیم؛ نقش انتظام‌بخشی، آموزش و فرهنگ‌سازی و راهنمایی و حمایت. بانوی پلیس می‌تواند حلقه ارتباطی میان مدرسه، خانواده و دانش‌آموزان باشد.

وی درباره انتخاب مدارس ابتدایی برای اجرای این طرح گفت: کودک همچنان در حال یادگیری تشخیص خطر است، مهارت تصمیم‌گیری او در حال شکل‌گیری است و تجربه کمتری در مواجهه با موقعیت‌های ترافیکی دارد.

وی ادامه داد: نباید انتظار داشته باشیم کودک همیشه مانند یک بزرگسال خطر را تشخیص دهد؛ بنابراین بخشی از مسئولیت تأمین ایمنی کودکان بر عهده بزرگسالان است. حضور بانوان پلیس می‌تواند موجب دلگرمی خانواده‌ها و فراهم شدن الگویی رفتاری مناسب برای کودکان شود.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور تهران بزرگ درباره نقش والدین در این طرح گفت: زمانی که والدین فرزندان خود را با سرویس مدرسه یا خودروی شخصی به مدرسه می‌فرستند، حضور بانوی پلیس در یادآوری و آموزش قوانین می‌تواند مؤثر باشد و به انتظام‌بخشی معابر و کاهش ترافیک کمک کند.

وی شرایط رانندگان سرویس مدارس را تشریح و تصریح کرد: راننده سرویس مدرسه علاوه بر سلامت جسمی، باید از نظر روحی و روانی نیز در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد؛ چراکه ایمنی تنها به خودرو وابسته نیست و راننده نیز بخشی از سیستم ایمنی محسوب می‌شود.

جوادنژاد سه عامل مؤثر در رانندگی ایمن را خودروی سالم، راننده آماده و برخوردار از سلامت روحی و جسمی و محیط امن عنوان کرد و افزود: اگر راننده احساس می‌کند از نظر سلامت جسمی یا روحی با مشکلی مواجه است، نباید در آن روز رانندگی کند؛ زیرا جان دانش‌آموزان دیگران به‌عنوان امانت در اختیار راننده قرار دارد.

همچنین سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ، نیز درباره این طرح گفت: سرویس مدارس گزینه مناسبی برای جابه‌جایی دانش‌آموزان است؛ زیرا می‌تواند جایگزین پنج تا ۱۰ خودروی سواری شخصی والدین شود و در روان‌سازی ترافیک تأثیرگذار باشد.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی پلیس افزود: یکی از موضوعات مهم در پیشگیری از تصادفات، نگاه حمایتی پلیس است. بانوان پلیس نقش مادرانه خود را در اطراف مدرسه ایفا می‌کنند؛ هم آموزش می‌دهیم و هم حمایتگر هستیم.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: رویکرد این طرح، آموزشی و فرهنگ‌سازی است تا دانش‌آموزان با ایمنی و در امنیت کامل به مدرسه بروند.

جوانبخت درباره آمار تصادفات مهرماه پارسال در پایتخت گفت: در این ماه حدود ۱۴ هزار تصادف خسارتی، ۲ هزار و ۸۶۶ مجروح در تصادفات جرحی و ۸۶ نفر فوتی داشته‌ایم.

وی با اشاره به آمار تصادفات دانش‌آموزان در نیمه نخست مهرماه پارسال تصریح کرد: در این بازه ۲۳ نفر مجروح و یک نفر فوتی داشتیم. امیدوارم با اجرای طرح جدید و همکاری بانوان پلیس و والدین، میزان جراحات و تصادفات دانش‌آموزان کاهش یابد.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست در صورت وقوع تصادف خسارتی، برای جلوگیری از ایجاد گره ترافیکی، ابتدا با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند و از محل برخورد و زاویه تصادف عکس‌برداری کنند.

وی افزود: اگر مبلغ خسارت کمتر از ۷۰ میلیون تومان باشد، نیازی به ترسیم کروکی نیست. شهروندان باید خودرو را از سطح سواره‌رو خارج کنند تا موجب ایجاد گره ترافیکی نشوند و مطابق دستورالعمل‌های پلیس اقدام کنند. نیازی به انسداد محل تصادف نیست.