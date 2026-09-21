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به گفته فرماندار ویژه چابهار تکمیل طرحهای اولویتدار حوزه بهداشت و درمان، بهویژه بیمارستان ۳۲ تختخوابی پلان، باید با جدیت دنبال شود تا این طرح هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا نورا گفت: بیمارستان ۳۲ تختخوابی پلان یکی از طرحهای مهم حوزه درمان در منطقه است که با توجه به نیاز مردم این بخش، تکمیل و راهاندازی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی ادامه داد: این طرح هماکنون ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و لازم است روند اجرای عملیات با جدیت و نظارت مستمر دنبال شود تا موانع باقیمانده برطرف و زمینه بهرهبرداری از بیمارستان فراهم شود.
فرماندار چابهار گفت: تأمین تجهیزات، امکانات و الزامات مورد نیاز برای راهاندازی بیمارستان باید همزمان با تکمیل عملیات عمرانی مورد توجه قرار گیرد تا پس از اتمام طرح، امکان ارائه خدمات درمانی به مردم بدون وقفه فراهم شود.
نورا بر ضرورت برنامهریزی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان نیز تأکید کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای مرتبط باید از هماکنون نیازهای نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی و سایر زیرساختهای مورد نیاز برای بهرهبرداری از این مرکز درمانی را بررسی و برای تأمین آنها برنامهریزی کنند.