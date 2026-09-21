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مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان شرقی گفت: رویداد ملی «ایران جان» استان بر اساس سند زیستبوم استان در ۲۲ سرفصل طراحی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ایوب نصیری ادامه داد: در این رویداد ملی بیش از ۵۰۰ عنوان برنامه در حوزه سیما و بیش از ۱۲۰ آیتم خبری در استان تولید و پخش شد. در حوزه رادیو نیز بیش از ۱۰۰۰ دقیقه برنامهسازی ارسال شد.
رویداد ایران جان تلاشی برای باز کردن پنجره رسانه ملی به روی ظرفیتهای استانها است و صداوسیما میتواند با ضریبدهی رسانهای به مسائل و مطالبات بخش خصوصی زمینه طرح و پیگیری ملی مشکلات اقتصادی را فراهم کند.
رویداد ملی ایران جان آذربایجان شرقی ایران از ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه امسال برگزار شد.