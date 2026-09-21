به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ایوب نصیری ادامه داد: در این رویداد ملی بیش از ۵۰۰ عنوان برنامه در حوزه سیما و بیش از ۱۲۰ آیتم خبری در استان تولید و پخش شد. در حوزه رادیو نیز بیش از ۱۰۰۰ دقیقه برنامه‌سازی ارسال شد.

رویداد ایران جان تلاشی برای باز کردن پنجره رسانه ملی به روی ظرفیت‌های استان‌ها است و صداوسیما می‌تواند با ضریب‌دهی رسانه‌ای به مسائل و مطالبات بخش خصوصی زمینه طرح و پیگیری ملی مشکلات اقتصادی را فراهم کند.

رویداد ملی ایران جان آذربایجان شرقی ایران از ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه امسال برگزار شد.