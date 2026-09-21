پپه لوسادا و مهرداد خانبان به کادر فنی تیم ملی فوتبال اضافه شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، با جدایی آندرانیک تیموریان و قربانعلی پور مربی بدنساز تیم ملی که در جام جهانی روی نیمکت حضور داشتند؛ امیر قلعه نویی نام ۲ مربی را برای حضور در تیم ملی فوتبال کشورمان به فدراسیون فوتبال ارائه کرد.

پپه لوسادا، مربی بدنساز پیشین پرسپولیس که دو دوره در این تیم حضور داشت به عنوان مربی بدنساز به کادر فنی تیم ملی اضافه می‌شود. لوسادا اسپانیایی از دانشگاه اروپایی مادرید در رشته تناسب اندام و توانبخشی ورزشی فارغ التحصیل شده و دارای گواهینامه «پیشرفته» کمک مربی یوفا است.

همچنین مهرداد خانبان نیز که پیشتر در پرسپولیس و سپس تراکتور تبریز به عنوان آنالیزور حضور داشت قرار است به کادر فنی تیم ملی فوتبال کمک کند.