به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیین باشکوه «جشن شکوفه‌ها» و آغاز سال تحصیلی نوآموزان پایه اول ابتدایی، با حضور فرزاد قلندری فرماندار شهرستان اردبیل، جمعی از مسئولان استان و شهرستانی، معلمان، اولیا و دانش‌آموزان در دبستان حافظ اردبیل برگزار شد.

فرزاد قلندری در این مراسم با تبریک آغاز بهار تعلیم و تربیت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام میهن اسلامی و به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، میناب آموزش وپرورش را رکن رکین و پیشران اصلی توسعه جامعه دانست و اظهار داشت: «هر جامعه‌ای که به دنبال پیشرفت، آبادانی و اعتلای پایدار است، باید زیرساخت‌ها و بنیاد‌های آن را در مدارس و کلاس‌های درس جست‌و‌جو کند.»

فرماندار اردبیل با تأکید بر اینکه مدرسه فراتر از آموزش صرف کتب درسی است، افزود: «امروز و در این کلاس‌ها، فرایند شکل‌گیری تمرین شهروندی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پرورش خلاقیت نوآموزان رقم می‌خورد. شخصیت آینده‌سازان دیارمان در دل همین تعاملات کلاسی و تربیتی تکوین می‌یابد

وی به رویکرد حمایتی دولت در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: «اولویت اساسی دولت، ایجاد فضا‌های آموزشی شایسته، استاندارد و باکیفیت برای فرزندان این مرزوبوم و در کنار آن، توجه جدی به جایگاه معلمان و رفع دغدغه‌های معیشتی و حرفه‌ای فرهنگیان عزیز است؛ چراکه معلمان ستون‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت به شمار می‌روند.»

قلندری خطاب به دانش‌آموزان پایه اول با لحنی صمیمی و امیدبخش خاطرنشان کرد: «امروز نقطه آغاز یک سفر بزرگ و پرماجرا در مسیر دانایی، کسب فضیلت و دوستی دیرینه با کتاب است. شما دانش‌آموزان عزیز، قهرمانان کوچک اردبیل هستید و تردیدی نیست که آینده روشن و پرافتخار این دیار متعلق به دست‌های پرتوان و اندیشه‌های خلاق شما خواهد بود.»

فرماندار اردبیل با قدردانی از زحمات معلمان و کادر آموزشی، به نقش کلیدی خانواده‌ها در پیشبرد اهداف تربیتی اشاره کرد و اظهار داشت: «پیوند مستمر و هم‌افزایی میان اولیا و مدرسه، تضمین‌کننده تربیت نسلی پویا، خودباور و موفق خواهد بود و همراهی والدین در تمام مراحل این مسیر بزرگ تحصیلی نقشی بی‌بدیل دارد.»

در این مراسم، زنگ شکوفه‌ها با حضور مسئولان، معلمان و دانش‌آموزان به صدا درآمد و نوآموزان با شور ونشاط خاصی راهی کلاس‌های درس شدند.