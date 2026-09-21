رونق کشت زیتون در خراسان شمالی
سطح زیر کشت زیتون به ۱۴۰هکتار رسیده و پیش بینی میشود امسال حدود ۱۲۰ تن زیتون در استان تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،
آبوهوای کوهستانی خراسان شمالی، زمینه را برای توسعه کشت ارقام جدید فراهم کرده است؛ زیتون یکی از محصولاتی است که در سالهای اخیر با استقبال کشاورزان، جای خود را در سبد کشاورزی استان باز کرده است.
اکنون سطح زیر کشت زیتون در خراسان شمالی به ۱۴۰ هکتار رسیده و پیشبینی میشود امسال حدود ۱۲۰ تن زیتون از باغهای استان برداشت شود.
برداشت زیتون در خراسان شمالی از ابتدای شهریور ماه آغاز شده و تا اواخر آبانماه ادامه خواهد داشت.