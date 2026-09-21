

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت انجام به‌موقع تکالیف مالیاتی، گفت: ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و ترتیب پرداخت مالیات متعلق اشخاص حقوقی برای عملکرد سال ۱۴۰۴ است و این مهلت تمدید نخواهد شد.

کریمدادی افزود: مالکان املاک اجاری نیز تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک خود اقدام کنند.

وی از مؤدیان مالیاتی خواست با توجه به محدود بودن زمان باقی‌مانده، انجام تکالیف مالیاتی خود را به روز‌ها و ساعات پایانی موکول نکنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.