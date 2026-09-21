پخش زنده
امروز: -
۴ هزار و ۸۰۰ دانشآموز کلاس اولی امروز ۳۰ شهریور با نواخته شدن زنگ شکوفه ها سال تحصیلی جدید را در آبادان آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ زنگ شکوفهها امروز ۳۰ شهریور با حضور یک میلیون و ۱۵۴ هزار دانشآموز کلاس اولی در مدارس کشور نواخته شد.
مراسم جشن شکوفهها ویژه دانشآموزان پایه اول در مدارس آبادان و خرمشهر هم برگزار شد و حدود ۴ هزار و ۸۰۰ دانشآموز کلاس اولی نخستین روز حضور خود در مدرسه را تجربه کردند.
رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان از آغاز رسمی سال تحصیلی جدید از یکم مهر خبر داد و گفت: ۶۰ هزار و ۷۰۰ دانشآموز دورههای ابتدایی و متوسطه در مدارس این شهرستان سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند.
مجید درویشی، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، برای دانشآموزان و فرهنگیان شهرستان آرزوی نشاط، شادمانی، موفقیت و تندرستی کرد.
وی خاطر نشان کرد: در قالب طرح مهر، فضاهای آموزشی و تربیتی، ساماندهی نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مدارس برای حضور ایمن و مطمئن دانشآموزان در کلاسهای درس آماده شده است.
رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان با اشاره به برنامههای هفته نخست مهر افزود: در کنار اجرای بهموقع برنامههای آموزشی، برنامههای ورزشی، فعالیت تشکلهای دانشآموزی و برنامههای مرتبط با نشاط و شادابی دانشآموزان نیز در مدارس دنبال خواهد شد.
وی یادآور شد: در سال تحصیلی جدید، ۶۰ هزار و ۷۰۰ دانشآموز در مدارس آبادان مشغول به تحصیل میشوند که این مدارس شامل ۱۵۸ مدرسه دولتی و مدارس غیردولتی است.
درویشی همچنین از فعالیت حدود ۴ هزار نفر از عوامل آموزشی و اجرایی در مدارس آبادان خبر داد و افزود: از این تعداد، حدود ۳ هزار نفر نیروی رسمی و حدود هزار نفر نیروی غیردولتی هستند.
به گفته رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان، مراسم بازگشایی رسمی مدارس شهرستان روز چهارشنبه، یکم مهر، با حضور دانشآموزان در مدارس برگزار خواهد شد.