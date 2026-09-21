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علی عزیزنیا، نماینده سوارکاری کشورمان به دلیل مشکلات پزشکی پیش آمده برای اسب خود از حضور در بازیهای آسیایی ناگویا بازماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی سوارکاری ایران با ترکیب علی عزیزنیا و فائزه غروی در بخش انفرادی مسابقات پرش با اسب بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا مطابق الزامات و پروتکلهای دامپزشکی، بهداشتی و قرنطینهای کشورِ میزبان، از ۶۰ روز پیش از آغاز بازیها در محدوده اتحادیه اروپا مستقر شده و مراحل مربوط به آمادهسازی و کنترلهای دامپزشکی را گذراند.
در همین راستا، اسب AONIA DOMAIN متعلق به علی عزیزنیا با گذراندن مراحل اولیه دامپزشکی؛ پذیرش و وارد قرنطینه مرکز بینالمللی قرنطینه اسب در آخن آلمان شد و مطابق پروتکلهای مورد درخواست کشور میزبان تحت آزمایش و پایش قرار گرفت.
در آزمایشهایی که انجام شد به علت مثبت بودن Real Time PCR اسب عزیزنیا و بر اساس الزامات دشوار بهداشتی و دامپزشکی کشور ژاپن، امکان ادامه روند اعزام این اسب به محل برگزاری بازیها فراهم نشد و در نتیجه علی عزیزنیا نیز از حضور در بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ بازماند.
این اتفاق در حالی رخ داد که تنها کمتر از ۴۸ ساعت تا پرواز اسبها از قرنطینه آخن آلمان به توکیو ژاپن باقی مانده بود. با وجود پیگیریهای انجامشده در دو روز گذشته برای حل مشکل، به دلیل الزامات کشور میزبان و همچنین دستور خروج اسب از قرنطینه، امکان اعزام AONIA به ژاپن فراهم نشد.
بدین ترتیب این اتفاق پیشبینینشده موجب شد علی عزیزنیا از ادامه این مسیر بازماند و فائزه غروی به عنوان تنها نماینده ایران در بخش انفرادی پرش با اسب در این دوره از بازیهای آسیایی حضور خواهد داشت.