مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از برگزاری جشن شروع به تحصیل بیش از ۷۶ هزار دانش آموز گیلانی پایه اول و هفتم به صورت نمادین در بندرانزلی و خمام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نرگس دستیار گفت: جشن شکوفه‌ها به مناسبت شروع یادگیری علم و دانش برای ۲۳ هزار و ۱۷۶ دانش آموز گیلانی پایه اول دبستان امروز به صورت نمادین در دبستان پسرانه «بهار آزادی» بندرانزلی برگزار شد.

وی همچنین از برگزاری جشن جوانه‌ها برای ۵۳ هزار و ۲۰۷ دانش آموز گیلانی پایه هفتم در مدارس گیلان خبر داد و افزود: این جشن امروز به صورت نمادین در مدرسه متوسطه اول «سردار سلیمانی» خمام با حضور دانش آموزان و والدین آن‌ها برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در روز اول مهر در سراسر استان، گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت شده در سامانه سیدا، تاکنون ۳۶۵ هزار و ۱۰۶ دانش آموز برای تحصیل در مقاطع دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم نام نویسی کرده‌اند.