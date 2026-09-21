به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی گفت : نظر به رسالت دانشگاه‌­ها در شناسایی و تربیت نسل جدید محققین جوان و مستعد و نیز اهتمام دانشگاه رازی بر ایجاد روابط و همکاری بین اساتید برجسته و دانش‌­آموختگان ساعی و توانمند، این دانشگاه برای چندمین دوره متوالی اقدام به پذیرش پژوهشگر پسادکتری می‌کند. لذا متقاضیان گذراندن این دوره در دانشگاه رازی می‌توانند با مراجعه به سامانه جذب دانشگاه نسبت به ارائه درخواست و ثبت‌نام اقدام کنند.

دکتر امینی افزود: دوره پسادکتری سال­ 1405 از مهرماه سال­جاری آغاز می شود و تا پایان شهریور­ ماه سال 1406 ادامه خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه زمان مجاز سپری شده از تاریخ دانش‌آموختگی دکتری برای متقاضیان حداکثر 5 سال است، گفت: اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره پژوهشی، در پورتال معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی به آدرس: https://are.razi.ac.ir/ و سامانه جذب این دانشگاه به آدرس:-samaneh.razi.ac.ir/ در دسترس است.

مهلت ارسال مدارک برای شرکت در این دوره که از شنبه بیست‌و‌هشتم شهریور سال­‌جاری شروع شده است ، ­دوشنبه ششم مهرماه پایان خواهد یافت.

هر دانشگاه و موسسه تحقیقاتی نظر به ظرفیت علمی خود و امکانات و تجهیزات پژوهشی در راستای افزایش تحقیقات و فعالیت‌­های پژوهشی و نیز تولید علم و محتوای دانش محور، اقدام به تربیت پژوهشگران حرفه‌­ای می‌­کند که با حمایت و راهنمایی اساتید برجسته در حوزه‌­های مختلف انجام می‌­ شود ، در این راستا دانشگاه رازی از میان دانش‌آموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج از کشور که علاقه‌مند به گذراندن دوره‌های پسادکتری می‌باشند، پژوهشگر می‌پذیرد.

دوره پسا­دکتری با هدف کسب تخصص، افزایش دانش و توانمندی در انجام پژوهش در دانشگاه رازی برگزار می­‌شود.