به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در بخشی از این پیام گفت: بی‌تردید فقدان این مرجع بزرگوار، ثلمه‌ای برای حوزه‌های علمیه و جامعه دینی کشور است و آثار علمی، شاگردان و خدمات ارزشمند ایشان، سرمایه‌ای ماندگار در مسیر تداوم و اعتلای معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام خواهد بود.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ»

(سوره مجادله، آیه ۱۱)

ارتحال ملکوتی فقیه عالیقدر و مرجع جلیل‌القدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، موجب تأثر و تألم عمیق و ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه، جامعه علمی و دینی کشور و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام شد.

آن عالم ربانی و فقیه ژرف‌اندیش، عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه در دین، تحقیق و تدریس معارف اسلامی، تربیت شاگردان و پاسداری از میراث گران‌بهای فقاهت شیعه سپری کرد و با برخورداری از مراتب بلند علمی، تقوا، فروتنی و سلوک اخلاقی، جایگاهی ماندگار در حوزه علمیه قم و جهان تشیع از خود بر جای نهاد.

بی‌تردید فقدان این مرجع بزرگوار، ثلمه‌ای برای حوزه‌های علمیه و جامعه دینی کشور است و آثار علمی، شاگردان و خدمات ارزشمند ایشان، سرمایه‌ای ماندگار در مسیر تداوم و اعتلای معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام خواهد بود.

اینجانب این مصیبت جانکاه را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، علما و فضلای حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و به‌ویژه بیت مکرم ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرجع عالیقدر، رحمت واسعه الهی، غفران و علو درجات و حشر با اولیای الهی و ائمه اطهار علیهم‌السلام و برای بازماندگان و عموم داغدیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده

استاندار خوزستان