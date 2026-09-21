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استاندار خوزستان در پیامی ارتحال مرجع عالی قدر، آیت الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در بخشی از این پیام گفت: بیتردید فقدان این مرجع بزرگوار، ثلمهای برای حوزههای علمیه و جامعه دینی کشور است و آثار علمی، شاگردان و خدمات ارزشمند ایشان، سرمایهای ماندگار در مسیر تداوم و اعتلای معارف اهلبیت علیهمالسلام خواهد بود.
متن کامل این پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ»
(سوره مجادله، آیه ۱۱)
ارتحال ملکوتی فقیه عالیقدر و مرجع جلیلالقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی رضواناللهتعالیعلیه، موجب تأثر و تألم عمیق و ضایعهای بزرگ برای حوزههای علمیه، جامعه علمی و دینی کشور و عموم ارادتمندان مکتب اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام شد.
آن عالم ربانی و فقیه ژرفاندیش، عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه در دین، تحقیق و تدریس معارف اسلامی، تربیت شاگردان و پاسداری از میراث گرانبهای فقاهت شیعه سپری کرد و با برخورداری از مراتب بلند علمی، تقوا، فروتنی و سلوک اخلاقی، جایگاهی ماندگار در حوزه علمیه قم و جهان تشیع از خود بر جای نهاد.
بیتردید فقدان این مرجع بزرگوار، ثلمهای برای حوزههای علمیه و جامعه دینی کشور است و آثار علمی، شاگردان و خدمات ارزشمند ایشان، سرمایهای ماندگار در مسیر تداوم و اعتلای معارف اهلبیت علیهمالسلام خواهد بود.
اینجانب این مصیبت جانکاه را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، علما و فضلای حوزههای علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و بهویژه بیت مکرم ایشان تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرجع عالیقدر، رحمت واسعه الهی، غفران و علو درجات و حشر با اولیای الهی و ائمه اطهار علیهمالسلام و برای بازماندگان و عموم داغدیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
سیدمحمدرضا موالیزاده
استاندار خوزستان