به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عبدالرضا قلی‌پور، با اشاره به بهره‌برداری از نخستین سامانه ذخیره‌ساز انرژی الکتریکی در مقیاس بزرگ کشور با ظرفیت ۲ مگاوات‌ساعت و توان نامی ۱ مگاوات در شبکه توزیع برق پایتخت گفت: این پروژه راهبردی با طراحی و ساخت شرکت داخلی و به سفارش شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اجرایی شده و گامی مهم در مسیر هوشمندسازی شبکه و مدیریت اوج بار محسوب می‌شود.

وی افزود: این سامانه مبتنی بر فناوری باتری لیتیوم-یون (LFP) بوده و از سیستم خنک‌کننده بهره می‌برد. این زیرساخت با راندمانی در حدود ۹۴ درصد، قادر است در ساعات کم‌باری (نیمه‌شب) انرژی دریافتی از شبکه را در باتری‌ها ذخیره کرده و در ساعات اوج مصرف (پیک) به شبکه تزریق کند.

رئیس گروه برنامه‌ریزی فنی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تصریح کرد: هدف اصلی از به‌کارگیری این ذخیره‌ساز، مدیریت بهینه اوج بار و افزایش پایداری شبکه توزیع پایتخت است. از دیگر قابلیت‌های این سامانه می‌توان به مشارکت در کنترل فرکانس و ولتاژ، کمک به پیک‌سایی و کاهش خاموشی‌های ناخواسته اشاره کرد. این پروژه به‌عنوان یک الگوی فناورانه، مسیر توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی انرژی در سایر نقاط کشور را هموار می‌کند.