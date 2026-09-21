طرح‌های ستاد مهر با بیش از ۳۰۰ تبلیغ ایستاده و ۶۰ نگارک ویژه با موضوع فرهنگ ترافیک در معابر و ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر در اصفهان اجرا می‌شود.

ه گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اداره توسعه فرهنگ شهروندی به‌عنوان کمیته فرهنگی ستاد مهر شهرداری اصفهان، با همکاری معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی وآموزشی را با محوریت ترویج رفتار‌های ایمن ترافیکی و ایجاد آرامش در تردد دانش‌آموزان آغاز کرده است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات این کمیته، طراحی و نصب بیش از ۳۰۰ تبلیغ ایستاده در چهارراه‌ها و معابر اصلی شهر است که با تأکید بر ضرورت استفاده از خط عابر پیاده و رعایت اصول عبور ایمن طراحی شده‌اند.

علاوه بر آن، بیش از ۶۰ نگارک ویژه نیز برای نصب روی وسایل حمل‌ونقل عمومی، از جمله اتوبوس‌های مورد استفاده در سرویس مدارس، طراحی و چاپ شده است تا پیام‌های فرهنگی و آموزشی مربوط به ایمنی و ترافیک در مسیر‌های پرتردد و نقاط مختلف شهر در معرض دید شهروندان قرار گیرد.

اجرای این طرح‌های فرهنگی و ترافیکی از ۲۷ شهریور با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ ترافیک، افزایش توجه به ایمنی و ارتقای آگاهی دانش‌آموزان و شهروندان در سطح کلان‌شهر اصفهان آغاز شده است.

همچنین تعویض نگارک‌های اتوبوس فرهنگ ترافیک با محتوای مربوط به آموزش و فرهنگ‌سازی درخصوص موتورسیکلت‌سواری ایمن، از دیگر اقدامات کمیته فرهنگی ستاد مهر شهرداری اصفهان است که در این دوره دنبال می‌شود.

شعار از میناب تا اصفهان، یک ایران مدرسه مهر» به‌عنوان محور این دوره از برنامه‌های فرهنگی امسال ستاد مهر شهرداری اصفهان، انتخاب شده است تا پیام همدلی و توجه به کودکان و دانش‌آموزان را علاوه برنامه‌های مربوط به آغاز سال تحصیلی دنبال کند.

مجموعه اقدامات فرهنگی ستاد مهر با استفاده از ظرفیت تبلیغات محیطی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تلاش می‌کند، در آستانه بازگشایی مدارس، توجه دانش‌آموزان، خانواده‌ها و سایر شهروندان را به رعایت اصول ترافیکی و ضرورت تردد ایمن در معابر شهری افزایش دهد.