معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به افزایش بیماران کووید در این شهرستان گفت: موارد بستری بیماران مبتلا به بیماری‌های شدید تنفسی در دزفول طی هفته گذشته، افزایش ۵ درصدی نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، لیلا محبی بیان داشت: وضعیت بستری بیماران تنفسی در سراسر کشور از هفته گذشته افزایش یافته و این روند در محدوده دانشگاه علوم پزشکی دزفول نیز مشاهده می‌شود و موارد بستری رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه موارد درمان بیماران سرپایی متفاوت بوده و از ابتدای تابستان در برخی زمان‌ها کاهشی و در برخی زمان‌ها افزایشی بوده است، افزود: اکنون نیز درمان بیماران سرپایی فراز و نشیب دارد و شیب افزایش بستری بیماران تنفسی در دزفول ملایم است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، آمار افراد مبتلا به کووید مثبت را افزایشی و آنفلوآنزا را کاهشی ارزیابی کرد و گفت: درصد بستری بیماران کووید مثبت با شاخصه های شدید تنفسی در هفته گذشته با افزایش پنج درصدی مواجه بوده که این آمار در سطح کشور با افزایش حدود ۱۱.۲ تا ۱۱.۷ درصد همراه بوده است.

محبی با بیان اینکه مرگ و میر بر اثر ابتلا به کووید در دزفول ثبت نشده است به افراد دارای علایم بالینی تنفسی و گوارشی توصیه کرد شیوه نامه های بهداشتی را رعایت و افراد حساس، کودکان و سالمندان از حضور در مناطق شلوغ و پرتردد خودداری کنند و درصورت بروز علایم، از درمان خودسرانه پیشگیری نمایند.

وی درخصوص پیش‌بینی وقوع ال نینو گفت: سال ۹۸ نیز تجربه بارش‌های غافلگیرانه داشتیم امسال نیز هشدارهای لازم از طرف سازمان هواشناسی و وزارت بهداشت در حال انجام است.

محبی بر ضرورت جلوگیری از آبگرفتگی سطوح تاکید و تصریح کرد: اقداماتی توسط شهرداری و فرمانداری در حال انجام است و لایروبی فاضلاب‌ها و بازدید از سیل‌بندها در حال انجام است تا از آبگرفتگی جلوگیری شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار امیدواری کرد: پاییزی پرباران و بدون خسارت داشته باشیم و مشکلی در این خصوص پیش نیاید.