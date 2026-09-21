تعیین و تکلیف طرح های نیمه تمام، بررسی ظرفیت های اقتصادی، طرح های اشتغالزایی و نهضت ملی مسکن از مهم ترین مسائل مطرح شده در شورای اداری شهرستان حاجی آباد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان در این نشست گفت: رسیدگی به طرح‌های نیمه‌تمام، اولویت نخست حاجی‌آباد است.

محمد آشوری افزود: اولویت نخست، رسیدگی و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام شهرستان است و پس از آن، طرح‌های اشتغال‌زایی و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر سرعت‌بخشی به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در حاجی‌آباد و رسیدگی به وضعیت راه‌های شهرستان تأکید کرد.

آشوری گفت: در ادامه این نشست، موضوع اشتغال و حمایت از طرح‌های تولیدی نیز مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌هایی که می‌توانند زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای مردم شهرستان را فراهم کنند، تأکید شد.

وی افزود: در حوزه کشاورزی و گلخانه‌ها، گازرسانی به واحد‌های گلخانه‌ای به‌عنوان یکی از نیاز‌های زیرساختی این بخش مطرح شد؛ موضوعی که می‌تواند در کاهش هزینه‌های تولید و توسعه فعالیت گلخانه‌ای مؤثر باشد.

استاندار هرمزگان گفت: در بخش برق‌رسانی نیز وضعیت شبکه‌های فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و بر تعویض تیر‌های برق و تبدیل شبکه سیمی به کابل با هدف ارتقای ایمنی و پایداری شبکه تأکید شد.

آشوری افزود: همچنین در حوزه آبخیزداری، اجرای طرح‌های مرتبط با کنترل روان‌آب‌ها، کاهش خسارات ناشی از بارندگی و تقویت منابع آبی مورد توجه قرار گرفت.

وی گفت: وضعیت راه‌های شهرستان و مسائل حوزه راهداری نیز از دیگر محور‌های این نشست بود و بر رسیدگی به نقاط دارای مشکل، بهسازی مسیر‌ها و ارتقای ایمنی راه‌ها تأکید شد.

استاندار هرمزگان افزود: در حوزه آب و برق نیز مسائل زیرساختی و نیاز‌های شهرستان مطرح و بر هماهنگی دستگاه‌های متولی برای رفع مشکلات و تسریع در اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم تأکید شد.

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وی گفت: درخواست تخصیص سهمی از خط انتقال آب شیرین‌کن خلیج فارس نیز به‌عنوان یکی از خواسته‌های مهم مردم مطرح شد و مردم منطقه با توجه به نیاز‌های روزافزون شرب و توسعه بخش‌های مختلف، خواستار بررسی و پیگیری این موضوع و بهره‌مندی منطقه از ظرفیت خط انتقال آب شیرین خلیج فارس هستند.

آشوری افزود: افزایش سایت‌ها و دکل‌های ارتباطی، بهبود پوشش شبکه خلیج فارس در مناطق کم‌برخوردار و رفع نقاط فاقد آنتن‌دهی از دیگر موارد مورد بررسی بود تا دسترسی مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی و مسیر‌های ارتباطی، به خدمات ارتباطی و مخابراتی بهبود یابد.