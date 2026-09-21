به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر این شهرستان‌ها و استان، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل جوان تأکید شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین با تأکید بر استمرار راه شهدا، بر اهمیت انتقال مفاهیم والای دفاع مقدس به نسل‌های آینده تصریح کردند.

امروز اختتامیه کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.