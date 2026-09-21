دویست و چهارمین شب از اجتماعات مردمی در آستانه سال تحصیلی جدید

در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، دویست‌ و چهارمین شب از اجتماعات مردمی، به یاد شهدای دانش‌آموز و دانشجو برگزار شد. مردم در این شب بر ادامه مسیر علم، پیشرفت و ایستادگی در برابر تهدیدها تأکید کردند.