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دویست و چهارمین شب از اجتماعات مردمی در آستانه سال تحصیلی جدید

در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، دویست‌ و چهارمین شب از اجتماعات مردمی، به یاد شهدای دانش‌آموز و دانشجو برگزار شد. مردم در این شب بر ادامه مسیر علم، پیشرفت و ایستادگی در برابر تهدیدها تأکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰- ۰۹:۴۱
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت ، وحدت ملی ، میدان داری
 