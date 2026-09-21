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مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد از آغاز ثبتنام هجدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: مدارس علاقهمند میتوانند با ثبتنام در این طرح، دانشآموزان مقطع ابتدایی را در برنامههای آموزشی و فرهنگی مدیریت مصرف بهینه آب مشارکت دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ضیاء زینی، مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، با اعلام آغاز ثبتنام هجدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه «آب» به یاد دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه آب، آموزش راهکارهای صرفهجویی و نهادینهسازی رفتار صحیح مصرف آب در میان دانشآموزان مقطع ابتدایی برگزار میشود.
وی افزود: در این طرح، دانشآموزان ضمن شرکت در برنامههای آموزشی و آشنایی با اهمیت آب و روشهای مدیریت مصرف، با مسئولیت خود در حفاظت از این سرمایه ارزشمند و انتقال فرهنگ صحیح مصرف به خانواده و جامعه آشنا میشوند.
زینی ادامه داد: یکی از بخشهای این طرح، انتخاب تعدادی از دانشآموزان به عنوان «حامیان آب» است که با مشارکت در برنامههای آموزشی مدارس، در ترویج فرهنگ مصرف بهینه و حفاظت از منابع آبی نقشآفرینی میکنند.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای یزد با اشاره به برگزاری جشنواره پایانی این طرح در اسفندماه گفت: در پایان این دوره، از مدارس برتر و فعال در اجرای برنامههای این جشنواره با اهدای جوایز تقدیر میشود.
وی خاطرنشان کرد: این جشنواره تلاش دارد با پیوند آموزش، فرهنگسازی و مشارکت دانشآموزان، نگاه نسل آینده را نسبت به ارزش آب و ضرورت حفاظت از منابع آبی تقویت کند.
زینی از مدارس استان یزد دعوت کرد برای مشارکت در این طرح و ثبتنام در جشنواره، به وبسایت شرکت آب و فاضلاب استان یزد به نشانی www.abfayazd.ir مراجعه و مراحل ثبتنام را تکمیل کنند.
وی در پایان تأکید کرد: آموزش و فرهنگسازی از سنین پایه، یکی از مؤثرترین راهکارها برای شکلگیری الگوی صحیح مصرف است و دانشآموزان میتوانند با یادگیری و انتقال پیامهای صرفهجویی، سفیران مؤثر فرهنگ حفاظت از آب در مدرسه، خانواده و جامعه باشند.