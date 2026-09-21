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کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: در ساعاتی از امروز یکشنبه ورزش باد نسبتا شدید را در اکثر نقاط و غبار رقیق نیز از فردا در آسمان استان شاهد خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمد حسن باقری شکیب از کاهش حدود ۲ درجهای دمای بیشینه استان در امروز و فردا خبر داد افزود: با توجه به آخرین خروجی مدلهای هواشناسی طی یک هفته آینده هم آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری بوده در برخی ساعات و به ویژه در ساعات بعد از ظهر ورزش باد را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: از نظر دمایی برای صبح فردا کاهش ۲ تا سه درجهای دما را در اکثر نقاط استان داریم و دماهای کمینه یا صبحگاهی در برخی از نقاط استان تا هفت درجه خواهد رسید.
باقری شکیب خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت اخیر بیشینه دما از اسدآباد و قهاوند با ۳۴ درجه و صبح امروز دمای کمینه از کبودرآهنگ با ۱۰ درجه سانتیگراد بالای صفر گزارش شده است.
کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: دمای هوا در همدان طی ۲۴ ساعت اخیر در گرمترین ساعت ۳۲ و در خنکترین ساعت ۱۲ درجه گزارش شده است.